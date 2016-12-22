«ВымпелКом» не видит места для виртуальных операторов на рынке России

Топ-менеджмент «Вымпелкома» считает бесперспективным запуск виртуальных мобильных операторов: в том числе из-за того, что в России и так низкие цены на связь. Tele2, уже развивающий такие проекты, с выводами не согласен

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») не видит на российском рынке места для крупных MVNO (mobile virtual network operator, виртуального оператора мобильной связи. — РБК), говорится в аналитическом отчете, подготовленном менеджерами компании (есть у РБК). Такие компании оказывают услуги связи под собственным брендом на сетях существующих операторов.

Авторы отчета — исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александр Поповский, директор по корпоративной стратегии компании Олег Митасов и ее ведущий эксперт по корпоративной стратегии Виктор Давыдкин — считают, что в России нет достаточно больших сегментов, потребности которых уже не удовлетворяли бы существующие операторы. У большинства «реальных» операторов нет свободной емкости на сетях, которую можно было бы сдать в аренду виртуальным. «Да и низкие цены на рынке не оставляют потенциальному MVNO коридора для интересного ценового предложения», — говорится в отчете.

Череда «громких анонсов о скорых запусках MVNO от Сбербанка и банка «Тинькофф» в партнерстве «Т2 РТК Холдингом» (оказывает услуги сотовой связи под брендом Tele2) в отчете «ВымпелКома» объясняется непростой ситуацией в компании после ее выхода на московский рынок. «Наш внутренний анализ подтверждает ранее прозвучавшие в прессе мнения о том, что корнем проблем Tele2 является выход на московский рынок. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе Теlе2 не сможет выйти на положительные результаты в Москве», — отмечают стратеги «ВымпелКома».

Авторы отчета указывают, что у «Т2 РТК Холдинга» не было в Москве частот для запуска сетей мобильной связи второго поколения (2G), было недостаточно спектра для сетей 3G и 4G и низкая стартовая позиция (компания запустила сеть практически с нуля в октябре 2015 года).

«Теlе2 всегда будет иметь худшую структуру затрат, что не позволит предложить абонентам низкие цены экономически оправданным способом», — резюмируют менеджеры «ВымпелКома».

«Т2 РТК Холдинг» не раскрывает абонентскую базу в столице и в целом по стране, как и финансовые показатели. Помимо проектов со Сбербанком и «Тинькофф» «Т2 РТК Холдинг» анонсировал запуск на своей сети еще ряда MVNO. Например, в июне компания объявила, что подключит к своим сетям международных операторов Lycamobile и Mundio, благодаря чему те выйдут на российский рынок. Глава компании Сергей Эмдин заявлял, что подобные проекты — одно из ключевых направлений ее развития.

Добровольно-обязательное сотрудничество

Запуск MVNO является одним из условий лицензий на связь 4G, которые «большая четверка» получила на конкурсе в 2012 году. Каждый из операторов должен был к концу 2016 года открыть свои сети для подобных проектов как минимум в пяти регионах.

Как рассказывал ранее РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в конце прошлого года служба зафиксировали нарушение «ВымпелКомом» этого условия лицензии. «Было назначено систематическое наблюдение, но поскольку «ВымпелКом» устранил нарушение, до предписания дело не дошло», — говорил он. Ампелонский не уточнял, с кем и в каких регионах сотрудничал «ВымпелКом». Не раскрывали этого и в компании. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева лишь отметила, что компания выполняет условия лицензий LTE в части сотрудничества с MVNO.

Она пояснила, что компания допускает сотрудничество с MVNO в том случае, если у виртуального партнера будет надежный и подходящий канал продаж контрактов, недоступный при этом оператору.

Фото: Matthew Henry / Stocksnap

Есть риск того, что MVNO может поставить в невыгодное положение на рынке партнера, давшего ему инфраструктуру, указала Айбашева. В качестве примера она напомнила историю одного из первых масштабных виртуальных операторов Telmore, который работал на сети лидера датского рынка мобильной связи TDC. После продолжительной ценовой войны между партнерами TDC была вынуждена купить Telmore за 400 млн датских крон.

С выводами стратегов «ВымпелКома» согласен коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. «Рынок всегда будем восприимчив к новым и интересным предложениям. Будущее мы видим в партнерствах различных розничных и сервисных компаний, а MVNO лишь трудозатратная, дорогостоящая и далеко не единственная форма реализации таких партнерств. MVNO ради низких цен в России — действительно бесперспективный путь сотрудничества», — передал Вольфсон РБК через пресс-службу. На сети «МегаФона» с 2015 года работает федеральный MVNO с «дочкой» «Газпрома» «Газпром Телекомом», в прошлом году был анонсирован запуск MVNO и с АО «Глонасс», оператором системы экстренного реагирования при автоавариях.

В МТС к модели MVNO относятся «сдержанно», говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. «Эти проекты в МТС — например, с МГТС («дочка» МТС. — РБК) и «Межрегиональным Транзит Телекомом» (развивает MVNO под брендом Aiva Mobile. — РБК) решают сугубо утилитарные задачи — мы создаем выгодное пакетное предложение с минимальным уровнем оттока на московском рынке в первом случае и работаем с аудиторией близлежащих стран, не вкладываясь в маркетинг, во втором случае», — пояснил он.

У представителя «Т2 РТК Холдинга» Ольги Галушиной другое мнение. «Ставка на MVNO — закономерный путь развития для оператора, который хочет нарастить свою долю на насыщенном телеком-рынке. Используя бренды и лояльную базу своих партнеров, Tele2 выходит в другие, нецелевые для основного бизнеса сегменты», — рассуждает Галушина. По ее словам, сейчас в России виртуальные операторы занимают чуть более 1% рынка, в то время как в Европе — 10–40%. «По прогнозам аналитиков, к 2022 году доля MVNO в России составит 14–15%, что соответствует 33–36 млн сим-карт. Это бизнес-направление с хорошей экономикой и выручкой с перспективой на ближайшие пять лет», — подводит итог представитель «Т2 РТК Холдинга».