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В рейтинг инновационного бизнеса Forbes впервые попала компания из России
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13:48
Анна Вовнякова
В рейтинг инновационного бизнеса Forbes впервые попала компания из России
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Mail.Ru Group оказалась единственной российской компанией, включенной в топ-100 инновационных растущих компаний мира журнала Forbes. Она заняла 97-е место, первое — у британского портала жилой и коммерческой недвижимости Rightmove

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее инновационных растущих компаний мира. В рейтинг включались те фирмы, которые публиковали финансовые данные в течение семи лет и чья рыночная капитализация составляет $2–10 млрд. Также компания должна работать в тех индустриях, про которые известно, что они инвестируют в инновации.

По словам одного из авторов, исполнительного директора Центра лидерства Массачусетского технологического института Хэла Грегерсона, методология рейтинга опирается на способность инвесторов идентифицировать компании, которые, как они ожидают, будут инновационными сейчас и в будущем. Участники рейтинга оцениваются по нескольким критериям: росту продаж и чистой прибыли за последние пять лет, рыночной капитализации и «инновационной премии». Последний показатель — это разница между рыночной капитализацией компании и текущей чистой стоимостью денежных потоков от существующих бизнесов. Грегерсон объясняет, что это премия, которую инвесторы дают, исходя из своих ожиданий о том, как предприятие будет расти, и его прибыли.

По версии Forbes, самой инновационной и растущей компанией в мире стал проект Rightmove, запущенный в 2000 году в Лондоне. Он предлагает жилую и коммерческую недвижимость в Великобритании. Среди клиентов — риелторы, застройщики новых домов, агенты по продаже зарубежной недвижимости. В рейтинге Forbes указано, что капитализация Rightmove составляла $4,6 млрд, а «инновационная премия» — 91,4%. Продажи компании в среднем ежегодно росли на 14,6%, а доходы — на 19,3%. Впрочем, в середине дня 18 мая капитализация Rightmove на Лондонской фондовой бирже была ниже — $3,85 млрд.

Второе место занимает Dexcom из Сан-Диего, которая разрабатывает и реализует медицинские устройства, например, для мониторинга глюкозы. Они предназначены как для амбулаторного использования, так и для эксплуатации медицинскими работниками в больнице для пациентов с диабетом и без. «Инновационная премия» этого проекта составляет 88,3%. На третьем месте британский мультибрендовый онлайн-ретейлер ASOS, который продает одежду и аксессуары. Его «инновационная премия» составляет 85,2%. В пятерку наиболее инновационных также попали разработчик и производитель инсулиновой инфузионной системы Insulet Corp. (83,1%) и M3, предоставляющая медицинские услуги через интернет (81,5%).

Единственной российской компанией, вошедшей в топ-100, стал интернет-холдинг Mail.Ru Group. Он разместился на 97-м месте с «инновационной премией» в 58,3%. «Для нас важен факт вхождения в этот рейтинг, — сказал РБК гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев. — Это оценка многолетней работы по развитию наших сервисов и продуктов, которыми пользуются миллионы людей в мире, а также нашей активности в области M&A IT-проектов. Приятно, что российские компании становятся заметны на глобальном рынке современных технологий».

Управляющий портфелем Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергей Негодяев указывает на недостатки методологии рейтинга. «Авторы рейтинга придумали до сумасшествия гениальную вещь: назвать любой бизнес, биржевую стоимость которого невозможно объяснить, инновационным. В результате, соединив в одной таблице сотню самых разных публичных компаний, они создали рэнкинг «темных лошадок», в который просто обязаны влюбиться спекулянты, ведь их подлинный хлеб — туман и волатильность», — отметил Негодяев. Еще один существенный недостаток подобного рейтинга, по его мнению, тот факт, что он строится на базе публичной информации за семь лет, тогда как большинство звездных технологических компаний сегодняшнего дня заметно моложе. «Даже Facebook на бирже меньше семи лет, не говоря уж про Uber, которого на бирже еще нет», — указывает представитель ФРИИ. Наконец, многие зрелые IT-гиганты не попали в список, поскольку инвесторы адекватно оценивают их бизнес, когда стоимость акций объясняется бизнес-моделью компании, ее текущим и будущим денежным потоком. 

Теги
Forbes, рейтинги, инновации, Mail.Ru Group
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