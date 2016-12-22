Медведев рассказал об угрозе остаться на обочине из-за «новой нефти»

По словам главы правительства России, проиграет в планетарной технологической гонке тот, кто не сможет превращать информацию в полезные решения

Дмитрий Медведев (Фото: Gali Tibbon / Reuters)

Ключом к успеху в мире цифровой экономики является умение «превращать информационные массивы в полезные решения», заявил, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации», глава правительства России Дмитрий Медведев.

Напомнив о сравнении информации с «новой нефтью», премьер-министр отметил, что цифровая экономика уже стала реальностью и окружает современного человека «в прямом и переносном смыслах», а обработка данных ведет к построению новых бизнес-моделей и трансформации целых рынков.

Такая ситуация, по словам Медведева, напоминает соревнования планетарного характера, проигрыш в которых может обойтись очень дорого.

«Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, тот выиграет. И наоборот, тот, кто упустит эти возможности, останется на месте, может быть, даже навсегда. Это верно и по отношению к отдельным компаниям, отраслям экономики и к целым государствам», — пояснил глава правительства.

В начале сентября 2017 года о возможностях и угрозах, которые влечет развитие информационных технологий и, в частности, искусственного интеллекта, говорил президент России Владимир Путин.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал тогда глава государства.

«Началось...» — написал, комментируя эти слова Путина, на своей странице в сети Twitter Илон Маск. Изобретатель и бизнесмен, основатель компании SpaceX и глава Tesla предупредил, что скоро не только Россия, но и Китай и другие страны активизируют усилия по развитию компьютерных технологий, что в итоге может привести к третьей мировой войне.