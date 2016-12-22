Аналитики пересмотрят рекомендации по акциям Yandex из-за новых санкций

Фото: Олег Яковлев / РБК

«ВТБ Капитал» поместил на пересмотр акции Yandex N.V. и сохранил на пересмотре акции Mail.Ru Group из-за необходимости оценки последствий от санкций со стороны Украины. Пока аналитики считают, что санкции лишь ограничат возможности экспансии российских интернет-компаний

Как говорится в поступившем в РБК аналитическом отчете «ВТБ Капитала», введенные Украиной санкции в отношении «Яндекса» (принадлежит Yandex N.V.) и Mail.Ru Group, скорее всего, окажут «довольно ограниченное влияние» на финансовые показатели этих компаний.

«Мы считаем, что перспективы рекламной выручки для Yandex и Mail.Ru Group в первую очередь зависят от российского рекламного рынка, который до сих пор продолжает быстро расти (на 23% в первом квартале, по предварительным данным IAB Russia)», — отмечается в отчете «ВТБ Капитала». Доходы от сегмента многопользовательских игр Mail.Ru Group зависят от возможности компании монетизировать это направление. В то же время «ВТБ Капитал» оговаривается, что ограничения на украинском рынке с интернет-аудиторией в более чем 20 млн пользователей означают для обеих компаний «потерю одного из естественных направлений экспансии за пределами России».

В связи с необходимостью оценки потенциального влияния на стоимость бумаг «ВТБ Капитал» поместил на пересмотр акции Yandex и сохранил на пересмотре акции Mail.Ru Group. До сих пор рекомендация «ВТБ Капитала» для акций Yandex была «держать», что соответствует ожидаемому итоговому доходу (разница между целевой и последней ценой с учетом дивидендной доходности в течение следующих 12 месяцев) в размере от 0 до 20%.

16 мая президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Санкции введены в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. В списке оказались в том числе сервисы Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и принадлежащие холдингу популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также «Яндекса» — от агрегатора новостей (news.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси». «Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», — отмечал на своих страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» президент Украины перед их закрытием.

Ранее Mail.Ru Group и «Яндекс» сделали заявления, в которых говорилось, что санкции не окажут влияние на их финансовые показатели, но негативно отразятся на пользователях. Сервисами Mail.Ru пользуется около 25 млн, а «Яндекса» — 11 млн жителей Украины, сообщали эти компании.

По итогам торгов 16 мая на американской NASDAQ бумаги Yandex стоили $28,99, бумаги Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже — $27.