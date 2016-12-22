Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,44 EUR Нал. 69,38 68,61 USD Бирж. 57,59 +0,09 EUR Бирж. 68,92 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2048,68 -0,17% РТС 1120,59 -0,45% Brent 55,56 +0,51% DJIA 22235,93 +0,15% Nasdaq 6446,55 +0,27% FTSE 7218,20 -1,06%
Минкомсвязь не увидело проблем с передачей банкам данных о SIM-картах
Лента новостей
Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России 17:47, Экономика Киносеть Сургута заявила о рекомендации властей не показывать «Матильду» 17:41, Политика В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек 17:41, Общество В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов 17:36, Общество Генпрокуратура составила собирательный образ «пьяного водителя» 17:36, Общество Экс-министра юстиции Украины арестовали по делу о госперевороте 17:30, Политика IIHF начала расследование сдачи матча ЧМ-2017 украинскими хоккеистами 17:29, Спорт РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях 17:21, Политика Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми 17:19, Финансы Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России 17:16, Политика Экземпляр «Русских сказок» Даля 1832 года ушел с молотка за 950 тыс. руб. 17:10, Общество Полицейского отправили под домашний арест из-за взятки в 17 млн руб. 17:06, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 17:05, Партнерский материал Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне 17:05, Политика Столичные власти попросили москвичей не покидать здания 16:56, Общество Двигатель экономики: почему рост неравенства — это не всегда плохо 16:44, Мнение Сбербанк обнаружил более 1,3 тыс. вирусных сайтов за 2017 год 16:42, Технологии и медиа CEFC подтвердила участие российских банков в сделке с акциями «Роснефти» 16:38, Бизнес Аксенов ответил на призыв Порошенко создать «клуб по деоккупации Крыма» 16:34, Политика Главу Российского совета по международным делам пропустили в Киев 16:28, Политика Белоруссия получила от России кредит в $700 млн 16:25, Экономика В Москве объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра 16:21, Общество Воронежские бизнесмены могут принять участие в программе помощи инвалидам 16:13, Пресс-релизы Активиста «Открытой России» оправдали по делу о нежелательной организации 16:08, Политика Адвокат Учителя обратился в ФСБ из-за интервью православного активиста 16:07, Общество Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем 16:00, Общество «Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году 15:54, Технологии и медиа ЦБ сделал цель по инфляции постоянной 15:49, Финансы
Минкомсвязь не увидело проблем с передачей банкам данных о SIM-картах
Технологии и медиа, 17:47
0
Минкомсвязь не увидело проблем с передачей банкам данных о SIM-картах
В ведомстве полагают, что информация о смене клиентами банков номера мобильного телефона или замене SIM-карты может передаваться операторами без согласия самого абонента
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Банки могут получать от сотовых операторов данные о смене своими клиентами номеров мобильного телефона, замене SIM-карты и расторжении договора без согласия самих абонентов, следует из ответа Минкомсвязи на запрос Национальной платежной ассоциации (НПА), сообщает газета «Ведомости».

В письме, опубликованном на сайте НПА, говорится, что данная информация, согласно закону, не относится к числу сведений об абонентах, передача которых третьим лицам возможна лишь с согласия самих абонентов. В то же время в документе подчеркивается, что передача информации о физических лицах третьим лицам может осуществляться лишь с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

В июле 2017 года глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил РБК, что идея обмена данными между банками и сотовыми операторами о сим-картах их клиентов вышла на стадию практической реализации.

В ЦБ тогда сообщили, что регулятор регулятор полагает целесообразным формирование сервиса информирования о замене сим-карт между операторами связи и банками, целью создания которого было названо «обеспечение безопасности средств клиентов кредитных организаций».

По словам экспертов, в последнее время мошенники активно используют для похищения средств схему с получением дубликата сим-карты к известному им номеру телефона клиента, например по поддельным документам или доверенностям.

«После этого мошенники различными методами социальной инженерии (телефонные звонки и СМС) под видом, например, сотрудников банков выманивают конфиденциальные данные — номера карт, счетов, кодовые слова, одноразовые пароли и используют их для получения несанкционированного доступа к интернет-банку, мобильному банку клиента либо к сервисам перевода с карты на карту и совершения мошеннических операций», — описывал схему директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.

В июле сообщалось, что ЦБ вместе с Минкомсвязи готовят закон, который обяжет всех сотовых операторов передавать банкам информацию о замене sim-карт клиентов. Однако, как пояснил «Ведомостям» исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, из ответа Минкомсвязи на запрос НПА следует, что банки и сотовые операторы могут заключать договоры об обмене информацией и без изменения закона.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: банки , Минкомсвязь , SIM-карта
Главное
Киносеть Сургута заявила о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Материалы по теме
Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам Финансы
Сенаторы предложили лишать связи абонентов с «левыми» сим-картами Технологии и медиа
Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку