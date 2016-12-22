Минкомсвязь не увидело проблем с передачей банкам данных о SIM-картах

Банки могут получать от сотовых операторов данные о смене своими клиентами номеров мобильного телефона, замене SIM-карты и расторжении договора без согласия самих абонентов, следует из ответа Минкомсвязи на запрос Национальной платежной ассоциации (НПА), сообщает газета «Ведомости».
В письме, опубликованном на сайте НПА, говорится, что данная информация, согласно закону, не относится к числу сведений об абонентах, передача которых третьим лицам возможна лишь с согласия самих абонентов. В то же время в документе подчеркивается, что передача информации о физических лицах третьим лицам может осуществляться лишь с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
В июле 2017 года глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин подтвердил РБК, что идея обмена данными между банками и сотовыми операторами о сим-картах их клиентов вышла на стадию практической реализации.
В ЦБ тогда сообщили, что регулятор регулятор полагает целесообразным формирование сервиса информирования о замене сим-карт между операторами связи и банками, целью создания которого было названо «обеспечение безопасности средств клиентов кредитных организаций».
По словам экспертов, в последнее время мошенники активно используют для похищения средств схему с получением дубликата сим-карты к известному им номеру телефона клиента, например по поддельным документам или доверенностям.
«После этого мошенники различными методами социальной инженерии (телефонные звонки и СМС) под видом, например, сотрудников банков выманивают конфиденциальные данные — номера карт, счетов, кодовые слова, одноразовые пароли и используют их для получения несанкционированного доступа к интернет-банку, мобильному банку клиента либо к сервисам перевода с карты на карту и совершения мошеннических операций», — описывал схему директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.
В июле сообщалось, что ЦБ вместе с Минкомсвязи готовят закон, который обяжет всех сотовых операторов передавать банкам информацию о замене sim-карт клиентов. Однако, как пояснил «Ведомостям» исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, из ответа Минкомсвязи на запрос НПА следует, что банки и сотовые операторы могут заключать договоры об обмене информацией и без изменения закона.