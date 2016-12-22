«Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году

Электронные медицинские карты в 2018 году будут заведены всем россиянам, имеющим полис обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал в пятницу, 15 сентября, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках второй конференции по биотехнологиям «Биотехмед-2017» в Геленджике, сообщает пресс-служба госкоропарции.
«В 2018 году электронные медкарты будут заведены на 100% граждан, застрахованных по ОМС [обязательное медицинское страхование]», — сказал Чемезов. Он спрогнозировал, что количество пользователей личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг будет расти из года в год.
Глава «Ростеха» также отметил, что в настоящее время проходит тестирование телемедицинской системы в 21 медицинском центре. «Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации», — отметил Чемезов.
Летом перед уходом на каникулы Госдума приняла законопроект о телемедицине. Согласно документу, используя единую специализированную систему, врачи смогут выдавать рецепты на лекарства и справки в форме электронного документа, а также консультировать пациентов дистанционно.
Ранее, ко второму чтению данного документа, в него был внесен ряд поправок. В частности, врачам не разрешается удаленно проводить первый прием пациента, а также нельзя дистанционно ставить диагнозы.
Документ должен вступить в силу с 2018 года. Его разработкой занималось Министерство здравоохранения совместно с экспертами по информационным технологиям. Единственным исполнителем госзаказов на выполнение работ по Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) правительство с 2014 по 2018 год назначило госкорпорацию «Ростех».