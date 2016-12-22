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«Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году
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«Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году
Технологии и медиа, 15:54
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«Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году
В 2018 году все россияне, у кого есть полисы ОМС, обзаведутся электронными медкартами, а к концу следующего года телемедицина будет внедрена во всех российских клиниках, пообещал «Ростех»
Фото: Инна Шпигель / Интерпресс / ТАСС

Электронные медицинские карты в 2018 году будут заведены всем россиянам, имеющим полис обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал в пятницу, 15 сентября, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках второй конференции по биотехнологиям «Биотехмед-2017» в Геленджике, сообщает пресс-служба госкоропарции.

«В 2018 году электронные медкарты будут заведены на 100% граждан, застрахованных по ОМС [обязательное медицинское страхование]», — сказал Чемезов. Он спрогнозировал, что количество пользователей личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг будет расти из года в год.

Глава «Ростеха» также отметил, что в настоящее время проходит тестирование телемедицинской системы в 21 медицинском центре. «Планируется, что до конца 2018 года к системе будут подключены все региональные медицинские организации», — отметил Чемезов.

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Летом перед уходом на каникулы Госдума приняла законопроект о телемедицине. Согласно документу, используя единую специализированную систему, врачи смогут выдавать рецепты на лекарства и справки в форме электронного документа, а также консультировать пациентов дистанционно.

Ранее, ко второму чтению данного документа, в него был внесен ряд поправок. В частности, врачам не разрешается удаленно проводить первый прием пациента, а также нельзя дистанционно ставить диагнозы. 

Документ должен вступить в силу с 2018 года. Его разработкой занималось Министерство здравоохранения совместно с экспертами по информационным технологиям. Единственным исполнителем госзаказов на выполнение работ по Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) правительство с 2014 по 2018 год назначило госкорпорацию «Ростех».

Автор: Мария Бондаренко.
При участии: Полина Звездина.
Теги: «Ростех» , телемедицина , медкарты
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