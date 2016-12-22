Роскомнадзор объяснил блокировку «Компромат.ру»

Доступ к ресурсу заблокирован за нарушение авторских прав, но по ресурсу выносились и другие судебные решения, заявили РБК в Роскомнадзоре. На момент публикации одно из зеркал сайта оставалось доступным

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Ресурс «Компромат.ру» заблокирован на территории России за нарушение авторских прав, заявил РБК представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он пояснил, что в отношении портала было вынесено несколько судебных решений, в том числе касающихся нарушений закона о персональных данных.

«Ресурс был заблокирован по решению Мосгорсуда за нарушение авторского права. Претензии были связаны с публикацией произведения «Рекламная паутина», правообладателем которого является ООО «Малибу», — рассказал Ампелонский.

На недоступность ресурса ранее обратила внимание газета «Ведомости». Издание сообщило, что адреса comporomat.ru и kompromat.ru недоступны и открываются только с помощью анонимайзеров. При этом контент ресурса остается доступным по адресу «зеркала» compromat.net. Издание также отмечает, что на страницах, которые открываются на заблокированных сайтах, при загрузке появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен согласно федеральному законодательству, и приводятся три возможные причины этого. Среди них — нарушение авторских прав, экстремизм и информация, вредящая детям.

Сервисы сайта ViewDNS, позволяющего получить информацию о том или ином доменном имени в интернете, не смогли установить IP-адрес доменного имени comporomat.ru (с буквой «о» после «p», как указано в материале «Ведомостей»). Далее по тексту статьи «Ведомостей» указан уже адрес compromat.ru. Поиск по такому доменному имени был успешным (сайт отобразил IP-адрес сервера).

По состоянию на 17:20 мск при попытке зайти на kompromat.ru происходил редирект на compromat.ru, который был недоступен. Не удалось открыть и страницу по адресу comporomat.ru, страница по адресу compromat.net грузилась с большой задержкой (более 15 минут), но в итоге отобразилась. Причины недоступности сайтов при попытке открыть их не указывались.

«Ведомости» указывают, что, согласно данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, доступ к одной из страниц сайта compromat.ru был ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы. Представитель суда заявил изданию, что это решение было вынесено по иску Ю.Н. Гущина и Ю.В. Хлебникова к Neive Limited из-за нарушения закона о персональных данных. Neive Limited Андрея Рутберга приобрела «Компромат.ру» в 2010 году, указывает издание.

Издание пишет, что иск к ресурсу, «скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников». Издание отмечает, что в 2004 году на «Компромат.ру» был опубликован материал, в котором говорилось о владельцах Гута-банка, которые якобы имеют большое количество судимостей.

Как отмечает издание, ранее «Компромат.ру» блокировали в 2008 году, а затем в 2012 году, однако эти решения суда были оспорены, и доступ к сайту был возвращен.

Кроме этого, как сообщало издание CNews, в 2014 году Роскомнадзор включал «Компромат.ру» в список запрещенных ресурсов из-за публикации о главе Белгородского УВД генерал-майоре полиции Викторе Пестереве. Решение о блокировке было вынесено Октябрьским районным судом Белгорода по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.