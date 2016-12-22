Fasten начал продавать свой такси-сервис через франшизу

Крупнейший российский агрегатор такси Fasten запускает масштабную франчайзинговую программу в небольших городах. Цель проекта — географическая экспансия в регионы, куда сервису трудно выйти самостоятельно

Российский агрегатор такси Fasten (бренды Rutaxi, «Везёт», «Сатурн», Red Taxi) запустил программу франчайзинга для ​городов с населением до 100 тыс. человек. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Местная компания такси или частный предприниматель может приобрести франшизу и использовать программное обеспечение и торговую марку «Везёт». Условиями участия является внесение паушального взноса (однократного платежа, его размер не раскрывается) и постоянная выплата роялти (также не раскрывается).

Компания в свою очередь обеспечивает обучение водителей, стратегию брендинга, настройку бизнес-процессов. Прием заказов и обработка жалоб от пассажиров и водителей также осуществляются за счет контактных центров Fasten. По словам представителя компании, для потенциальных франчайзи таким образом снимается наиболее затратная часть — контактный центр и поддержка программного обеспечения для водителей.

По расчетам Fasten, франчайзи сможет зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц в зависимости от размера населенного пункта. Для городов с населением 100 тыс. ежемесячный доход может доходить до 850 тыс. руб., говорит представитель компании. В России около 450 городов с населением 30–100 тыс., поселков городского типа и станиц с населением 20–30 тыс., что делает франчайзинговый проект очень перспективным, уверяет представитель Fasten.

Для самого сервиса это способ выйти в новые локации, а также получить дополнительный доход, отметил он. «Мы больше сфокусированы на развитии городов с населением от 100 тыс. человек, где выше потенциал для развития и заказов через телефонию и через приложение, — говорит представитель компании. — В то же время города с населением 100 тыс., 50 тыс. и даже 25 тыс., во-первых, достаточно сильно нуждаются в сервисах заказа такси, так как общественный транспорт крайне неразвит, а личный дорог, а во-вторых, жители таких городов предпочитают заказывать такси в основном через телефонию, так как там не очень распространены смартфоны». Размер инвестиций в проект компания не раскрывает.

Ранее у Fasten был опыт запуска франчайзинговой модели в отдельных небольших городах, например Славянске-на-Кубани и Курганинске. Впоследствии бизнес там был продан партнерам, которые работают по франчайзинговой схеме с сервисом заказа такси «Сатурн». В сентябре состоялся пилотный запуск франчайзингового проекта в Кинешме Ивановской области.

Конкуренты Fasten также ищут способы увеличить свое присутствие в городах России. Как сообщал РБК, в сентябре «Яндекс.Такси» объявил о запуске партнерской программы «Мой таксопарк», в рамках которой любой предприниматель может создать свой таксопарк с 10 автомобилями. Для этого участник должен вложить минимум 3 млн руб., а «Яндекс.Такси» обеспечит льготные условия на страховку и лизинг. За год существования программы «Яндекс.Такси» планирует создать около 500 таксопарков, в каждом из которых на старте будет 10–20 автомобилей.

В мае стало известно, что RuTaxi (владелец брендов «Везёт» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) объединились, создав на рынке агрегаторов такси крупнейшего игрока с 1,5 млн заказов в день. В рамках соглашения была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты двух компаний, технологии, программные комплексы и прочее.

По итогам 2017 года объем российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 20% придется на онлайн-заказы, а 15% — на серый рынок, прогнозировал инвестбанк UBS. К 2022 году объем рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серый рынок — сократиться до 4%.