Apple снизила цены на iPhone в России

iPhone 7 и iPhone 7 Plus, согласно данным на сайте Apple, сейчас можно купить от 43,9 тыс. и от 52,9 тыс. руб. соответственно. Ранее цены на смартфоны в России после презентации iPhone 8 и iPhone Х начали снижать ретейлеры

Фото: Олег Яковлев / РБК

Стоимость линейки iPhone 7 и iPhone 7 Plus в настоящее время начинается от 43,9 тыс. и от 52,9 тыс. руб. соответственно. Это на несколько тысяч меньше, чем до презентации Apple смартфонов нового поколения, следует из официальных материалов, опубликованных в магазине на сайте американской компании.

Ранее iPhone 7 и iPhone 7 Plus с памятью 32 Гб, 128 Гб и 256 Гб были доступны в России по цене от 56,9 тыс. руб. Теперь iPhone 7 с объемом памяти 128 Гб компания предлагает приобрести за 51,9 тыс. руб. Такой же смартфон с 32 Гб памяти сейчас стоит 43,9 тыс. руб.

iPhone 7 Plus с 32 Гб памяти, в свою очередь, Apple оценивает в 52,9 тыс. руб., с 128 Гб — в 60,9 тыс. руб. Также цены упали на iPhone SE. Теперь на официальном сайте компании он продается за 27,9 тыс. вместо 32,9 тыс. руб. IPhone 6s тем временем можно купить за 35,9 тыс. вместо 44,9 тыс. руб. А стоимость iPhone 6s Plus в настоящий момент составляет 43,9 тыс. вместо 52,9 тыс. руб.

Ранее, 12 сентября состоялась презентация iPhone 8 и iPhone Х. Смартфоны получили новый, более мощный процессор, улучшенную камеру, стеклянный корпус, а также возможность беспроводной зарядки. Особенностью смартфонов Apple нового поколения стали отсутствие кнопки «Домой» и наличие системы распознавания лица — Face ID.

На следующий день после этого цены на предыдущие линейки iPhone в России начали снижать ретейлеры. Цены обновились на сайтах «Эльдорадо» и re: Store. Согласно им, стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в re: Store снизилась на 21%, до 60,9 тыс. руб. В «Эльдорадо» iPhone 6S на 128 Гб подешевел на 18%, до 43,9 тыс. руб.

В России iPhone X поступит в продажу с 3 ноября, предзаказ можно будет сделать уже 27 октября. Стоимость устройства в России будет составлять от 79,9 тыс. руб. Еще одну новинку от Apple — iPhone 8 — можно будет приобрести за сумму от 56,9 тыс. руб.