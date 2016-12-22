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Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году
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Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году
Технологии и медиа, 19:11
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Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году
К концу 2017 года в России будет 46,5 млн абонентов сотовой связи четвертого поколения, а ее проникновение составит 69%. Первые пользователи следующего стандарта, 5G, появятся только в 2021 году, прогнозируют в Ericsson
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

​К концу 2017 года зона действия сетей LTE (4G, связь четвертого поколения) охватит места проживания 69% населения России, говорится в отчете корпорации Ericsson (Mobility Report; есть в распоряжении РБК). В результате сеть будет доступна 46,5 млн россиян. К 2022 году, по прогнозу компании, уровень проникновения LTE в России достигнет 80%, а число абонентов — 171,33 млн.

Общий уровень проникновения сотовой связи в России к концу 2017 года составит 182%, а количество абонентов достигнет 129,2 млн человек. В течение ближайших шести лет прирост здесь будет незначительным, прогнозируют в Ericsson: к 2022 году этот показатель вырастет до 129,8 млн.

Первые пользователи 5G, следующего поколения связи, появятся в стране только в 2021 году, и в первый год их будет 520 тыс. человек. По словам экспертов компании, развитие 5G в России будет происходить неравномерно и в основном в крупных городах. К 2022 году количество абонентов 5G может достигнуть 780 тыс., указывается в исследовании.

Как пояснил РБК гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, первое реальное коммерческое появление 5G произойдет в России не раньше 2022 года. «Развитие новых сетей требует больших инвестиций со стороны операторов, распространения устройств, поддерживающих 5G. Но они еще не окупили свои инвестиции даже в 3G», — считает эксперт.

Всего на конец этого года в России будет использоваться 258,4 млн сим-карт. К концу 2022 года общее количество сим-карт составит 259,6 млн при уровне проникновения сотовой связи в 183%. Проникновение смартфонов к концу 2017 года составит 57%, а в 2022 году — 73%.
Сотовый мир
В мире уровень проникновения смартфонов, оснащенных модулем 3G и 4G, составил 90%. На конец 2016 года их количество оценивается в 3,9 млрд штук, к 2022 году — в 6,8 млрд.
По прогнозам Ericsson, в 2018 году LTE станет самой распространенной технологией доступа, обойдя GSM. «Понадобилось всего пять лет, чтобы обеспечить доступом к 4G 2,5 млрд человек. В случае WCDMA/HSPA (3G) для этого потребовалось восемь лет. С учетом 250 млн новых подключений к LTE в первом квартале 2017 года их общее количество составляет сейчас 2,1 млрд», — говорится в отчете.

Всего за первый квартал 2017 года в сетях мобильной связи было зафиксировано 107 млн новых подключений, а их общее количество составило 7,6 млрд, что на 4% больше, чем год назад.

В целом в мире по числу подключений в первом квартале лидировали Индия (+43 млн), Китай (+24 млн), Индонезия (+10 млн), Пакистан (+5 млн) и Нигерия (+3 млн). Резкий рост в Индии эксперты объясняют тем, что один из местных операторов предложил бесплатную передачу голоса и данных.

Аналитики Ericsson зафиксировали рекордный рост мирового мобильного трафика за пять лет: с первого квартала 2016 года по первый квартал 2017 года он вырос на 70%.

По словам старшего консультанта по бизнес-стратегии Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Юрия Котикова, в течение ближайших лет драйвером роста будет выступать видео. На конец 2016 года доля видео в общем мировом объеме передаваемых данных составляла 50%. До конца 2022 года она вырастет до 75%, говорится в исследовании. «Из-за доминирования видео доля соцсетей в общем объеме трафика снизится с 13% в 2016 году до 11% в 2022-м. На остальные приложения будет приходиться 19–34% передаваемых данных, причем их доля также будет снижаться», — утверждает Котиков.

Теги: интернет , смартфоны , Ericsson , 4G
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