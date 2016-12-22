Первые пользователи 5G появятся в России в 2021 году

К концу 2017 года зона действия сетей LTE (4G, связь четвертого поколения) охватит места проживания 69% населения России, говорится в отчете корпорации Ericsson (Mobility Report; есть в распоряжении РБК). В результате сеть будет доступна 46,5 млн россиян. К 2022 году, по прогнозу компании, уровень проникновения LTE в России достигнет 80%, а число абонентов — 171,33 млн.
Общий уровень проникновения сотовой связи в России к концу 2017 года составит 182%, а количество абонентов достигнет 129,2 млн человек. В течение ближайших шести лет прирост здесь будет незначительным, прогнозируют в Ericsson: к 2022 году этот показатель вырастет до 129,8 млн.
Первые пользователи 5G, следующего поколения связи, появятся в стране только в 2021 году, и в первый год их будет 520 тыс. человек. По словам экспертов компании, развитие 5G в России будет происходить неравномерно и в основном в крупных городах. К 2022 году количество абонентов 5G может достигнуть 780 тыс., указывается в исследовании.
Как пояснил РБК гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, первое реальное коммерческое появление 5G произойдет в России не раньше 2022 года. «Развитие новых сетей требует больших инвестиций со стороны операторов, распространения устройств, поддерживающих 5G. Но они еще не окупили свои инвестиции даже в 3G», — считает эксперт.
Всего за первый квартал 2017 года в сетях мобильной связи было зафиксировано 107 млн новых подключений, а их общее количество составило 7,6 млрд, что на 4% больше, чем год назад.
В целом в мире по числу подключений в первом квартале лидировали Индия (+43 млн), Китай (+24 млн), Индонезия (+10 млн), Пакистан (+5 млн) и Нигерия (+3 млн). Резкий рост в Индии эксперты объясняют тем, что один из местных операторов предложил бесплатную передачу голоса и данных.
Аналитики Ericsson зафиксировали рекордный рост мирового мобильного трафика за пять лет: с первого квартала 2016 года по первый квартал 2017 года он вырос на 70%.
По словам старшего консультанта по бизнес-стратегии Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Юрия Котикова, в течение ближайших лет драйвером роста будет выступать видео. На конец 2016 года доля видео в общем мировом объеме передаваемых данных составляла 50%. До конца 2022 года она вырастет до 75%, говорится в исследовании. «Из-за доминирования видео доля соцсетей в общем объеме трафика снизится с 13% в 2016 году до 11% в 2022-м. На остальные приложения будет приходиться 19–34% передаваемых данных, причем их доля также будет снижаться», — утверждает Котиков.