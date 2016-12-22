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В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний
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В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний
Технологии и медиа, 11:00
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В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний

В приложение «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний, рассказал РБК представитель интернет-компании. Об интеграции «Яндекс» договорился с каршеринговыми сервисами «Делимобиль», Anytime и BelkaCar.

В «Яндекс.Транспорте» жителям Москвы будет доступно более 2,2 тыс. машин, которые можно взять в краткосрочную аренду. В Санкт-Петербурге «Яндекс.Транспорт» также подключит каршеринг за счет партнерства с «Делимобилем» — более 100 машин. По словам представителя «Яндекса», свободные авто показаны на карте метками. С помощью них можно узнать марку, номер, стоимость аренды, количество бензина в баке. Если пользователю подойдет машина, для бронирования он должен будет перейти в приложение каршерингового сервиса.

По словам представителя холдинга, на операционной системе iOS уже доступно обновление с опцией. На Android каршеринг заработает в течение двух-трех дней. «Транспортная инфраструктура меняется, появляются альтернативные способы передвижения, поэтому мы добавляем новые данные, — объясняет представитель компании. — Сейчас в больших городах рынок каршеринга растет быстро, и без информации о свободных автомобилях картина была бы неполной».

Ежемесячная аудитория «Яндекс.Транспорта» в Москве составляет 2,5 млн пользователей, в Санкт-Петербурге — 500 тыс (собственные данные компании за май). До сих пор в приложении отображался только общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси, а также пункты велопрокатов.

Теги: "Яндекс.Такси" , "Яндекс.Навигатор"
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