Apple представила Apple Watch 3

Главное нововведение — возможность совершать звонки и отправлять сообщения, в часы будет встроена электронная сим-карта. При этом необязательно держать смартфон рядом. Телефонный номер у часов будет тот же, что и у iPhone клиента

Тим Кук во время презентации Apple Watch Series 3 (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Американская IT-компания Apple представила третью модификацию своих «умных» часов Apple Watch. Презентация состоялась в штаб-квартире компании в Купертино, трансляция ведется на официальном сайте компании.

Новая модель «умных» часов обзавелась более мощным процессором, объем батарейки увеличился, также в часах появится LTE-модуль: на них теперь можно будет позвонить. Сообщения и звонки можно будет совершать при помощи «умных» часов, необходимости носить с собой телефон нет.

При этом в качестве антенны выступает дисплей часов. В каждую модель встроена электронная сим-карта.

Во время презентации сотрудники Apple продемонстрировали, как работают звонки при помощи часов.

Улучшен функционал голосового помощника Siri для часов, теперь она отвечает не только текстом, но и голосом (как на других продуктах Apple). Этого удалось достичь с помощью нового двухъядерного процессора, который, как заявили в компании, на 70% мощнее того, что установлен в предыдущем поколении часов.

Также анонсированы новые модели ремешков для Apple Watch.

В США и ряде других стран (Россия в их число не входит) продажи начнутся 22 сентября, можно будет приобрести часы с LTE-модулем и без него. Цена составит $399 и $329 соответственно.

На этой презентации корпорация также представила новую модель iPhone. Впервые смартфон был показан десять лет назад, в 2007 году, с тех пор было продано около 1,2 млрд устройств.