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Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России
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Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России
Технологии и медиа, 22:21
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Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России
Новый флагман Apple iPhone X поступит в продажу 3 ноября сразу в более чем 50 странах, в том числе в России. Поддерживать выход новой модели будет рекламная кампания, которая должна стартовать также в ноябре
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Мировые продажи нового флагмана iPhone X от Apple стартуют 3 ноября, предзаказ на устройство будет открыт 27 октября. Впервые новинка появится сразу в более чем 50 странах, в том числе в России, говорится в пресс-релизе Apple.

Две другие новинки от Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала в более чем 20 странах. В России и ряде других стран — с 29 сентября.

Cтоимость iPhone 8 в России составит от 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus — от 64,99 тыс., а iPhone X — от 79,99 тыс. руб.

С 2014 года Россия традиционно попадает в так называемую вторую волну поставок. В прошлом году при запуске iPhone 7 и 7 Plus было объявлено, что в России смартфоны появятся 23 сентября, то есть спустя неделю после поставок на приоритетные рынки («первая волна» — США, Великобритания и др.), или через 16 дней после презентации. В 2015-м iPhone 6s и iPhone 6s Plus появились в продаже в России 9 октября, также во «вторую волну» (в странах «первой волны» — 25 сентября). Презентованные 9 сентября 2014 года iPhone 6 и iPhone 6 Plus появились в российских магазинах спустя 17 дней.

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На старте продаж стоимость прошлогодних флагманов iPhone 7 и 7 Plus в интернет-магазине Apple для российских пользователей составляла 56,99 тыс. и 67,99 тыс. руб. соответственно (за модели с памятью в 32 ГБ). Самая дорогая версия iPhone 7 Plus с объемом памяти 256 ГБ стоила 85,99 тыс. руб.

Официальными поставками продукции Apple в Россию занимается местное подразделение — ООО «Эппл Рус», 99,5% которой принадлежит голландской Apple Holding B.V., оставшиеся 0,5% — ирландской Apple Distribution International. Некоторые ретейлеры заключают с российской «дочкой» Apple прямые контракты на продажу продукции. Такие контракты, например, имеют розничные сети сотовых операторов МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), а также сети «М.Видео» и Re: Store. Существует и официальные дистрибьюторы Apple в России — это компании diHouse, Merlion и OCS, напомнил РБК представитель одного из интернет-ретейлеров. Через них, например, работают «Юлмарт», Ozon, «Эльдорадо».

В 2014 году Apple впервые стала рекламировать свои смартфоны в России. Тогда, по оценке отраслевого издания AdIndex, производитель потратил на продвижение iPhone 188 млн руб. с НДС. Для сравнения: рекламный бюджет главного конкурента Apple — корейской Samsung Electronics — был в том году на порядок больше — 1,87 млрд руб. Впрочем, Samsung рекламирует в России не только смартфоны, но и всю остальную свою продукцию — бытовую технику, видео- и аудиоаппаратуру и пр. Apple же, как следует из данных Mediascope, продвигает в России исключительно iPhone. В прошлом году на рекламу iPhone, по версии AdIndex, было потрачено уже 572 млн руб.

Продажи нового iPhone в этом году также будет сопровождать кампания на ТВ и в наружной рекламе, рассказали РБК представители двух медиакомпаний, осведомленных о планах рекламодателя. По их словам, реклама iPhone X может появиться в ноябре. Представитель группы OMD Optimum Media, закупающей для Apple рекламу в России, отказался от комментариев.

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Apple традиционно не раскрывает показатели по регионам. Известно лишь, что в целом по миру в 2016 году продажи iPhone составили 211,88 млн штук, что на 8% меньше, чем в 2015 году. Выручка Apple от этого продукта снизилась на 12%, до $136,7 млрд. В третьем квартале 2017 финансового года (закончился 1 июля) Apple продала 41,03 млн iPhone на сумму $24,85 млрд, что в штучном выражении на 2% больше, чем за тот же период 2016 года, в денежном — на 3% больше.

Выручка российской «дочки» Apple, по данным СПАРК, в 2016 году составила 123,56 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 6,45 млрд руб.

Котировки Apple на NASDAQ во время презентации росли на 1,5%, до $163,9 за бумагу, по после ее завершения цена корректировалась

Авторы: Ирина Ли, Сергей Соболев.
Теги: Россия , продажи , Apple , Samsung , рекламная кампания
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