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Беспилотное такси оказалось самым невостребованным у россиян ноу-хау
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Беспилотное такси оказалось самым невостребованным у россиян ноу-хау
Технологии и медиа, 13:34
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Беспилотное такси оказалось самым невостребованным у россиян ноу-хау
Среди наиболее перспективных новых технологий россияне назвали возможность консультироваться с врачом дистанционно, без посещения поликлиники. Не самым востребованным ноу-хау была сочтена технология беспилотных такси
Фото: Александр Таран / ТАСС

Беспилотным такси готовы пользоваться только 22% россиян, платить за него — 18%. Это следует из данных опроса, проведенного институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (РБК ознакомился с результатами). Исследование было посвящено оценке спроса на перспективные технологии. Респондентов спрашивали, какими из перечисленных товаров и услуг они хотели бы пользоваться, если бы представилась такая возможность; за что готовы платить; что готовы попробовать, но не готовы покупать.

Беспилотное такси вызвало наименьший интерес у участников опроса: 48% респондентов сообщили, что им лично эта технология не нужна, еще у 12% она вызвала настороженность и беспокойство.

Большинство опрошенных (46%) отметило, что хотели бы воспользоваться услугами дистанционного общения с врачом (в анкете под этим подразумевалась возможность коммуникации с медперсоналом с использованием специального оборудования взамен его посещения в поликлинике), причем 35% респондентов готовы за это платить. Также высокий интерес у участников опроса вызвал «умный дом» (оборудование или система, позволяющие с минимальным участием человека управлять освещением, энергопотреблением и бытовой техникой в квартире или доме): попробовать его хотели бы 42% респондентов, при этом 36% готовы платить за него. Треть опрошенных заинтересовались роботом-помощником (человекоподобным роботом, которого можно было бы использовать, например, для работы по дому, ухода за больными и т.д.), 27% готовы платить за такую машину.

За рулем беспилотника Еще 6 фото
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Авторы исследования отмечают, что интерес к новым технологиям заметно варьируется в зависимости от возраста респондентов. Наибольшее внимание ко всем перечисленным инновационным решениям проявили лица в возрасте 16–30 лет, наименьший — старше 61 года. Лишь услуга дистанционного общения с врачом показалась одинаково интересной для представителей почти всех возрастных групп.

Распределение участников по возрасту, месту проживания и уровню доходов показало, что спрос на новые технологии наблюдается прежде всего в высокодоходных группах, среди лиц, проживающих в городах, где более 500 тыс. жителей, имеющих высшее образование. «Представители среднего класса являются основными проводниками развития цифровой экономики в стране», — делают вывод авторы исследования.

Автор: Анна Балашова.
Теги: роботы , телемедицина , беспилотный транспорт , умный дом
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