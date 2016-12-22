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«Яндекс» объявил о запуске голосового помощника «Алиса»
Технологии и медиа, 10:07
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«Яндекс» объявил о запуске голосового помощника «Алиса»
Интернет-холдинг открыл для всех пользователей доступ к своему голосовому помощнику «Алиса». С бета-версией сервиса в конце сентября успел «пообщаться» президент России Владимир Путин
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«Яндекс» сделал доступным голосового помощника «Алису» для всех пользователей, говорится в поступившем в РБК сообщении интернет-холдинга. Сервис работает в поисковом приложение «Яндекса» на мобильных операционных системах Android и iOS. Для персональных компьютеров на операционной системе Windows сервис продолжит работать в бета-версии. «Алиса» позволяет запускать программы, находить информацию в интернете, может подсказать, где поужинать, какая завтра погода и решить другие повседневные задачи.

В «Яндексе» называют свой сервис первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов». «С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком. Например, у нее можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов», — говорится в сообщении компании. Сервис использует нейронную сеть, чтобы обучаться на огромном массиве текстов. «Алиса» должна распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного и способна импровизировать.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

«Яндекс» не раскрывает размер инвестиций в сервис. В компании рассчитывают, что запуск «Алисы» позволит ей увеличить количество установок как поискового приложения «Яндекс», так и других продуктов компании, где будет голосовой помощник. Насколько увеличится аудитория «Яндекса», благодаря «Алисе», в компании не прогнозируют. В то же время там напомнили, что сейчас в России полноценно присутствует лишь один крупный голосовой помощник на русском языке — это Siri, но он ограничен iOS. «Но главное — нам было важно сделать удобный и живой продукт для голосового общения с «Яндексом» и другими сервисами, которого не хватало на рынке. Мы уверены, что за голосовыми интерфейсами и диалоговыми системами будущее», — сообщил РБК руководитель отдел разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов.

Видео: РБК

​О том, что компания разрабатывает бета-версию «Алисы» известно с весны, в конце сентября ее продемонстрировали Владимиру Путину во время посещения офиса «Яндекс» в честь 20-летия компании.

Аналоги «Алисы» в мире

Siri

Apple в 2010 году купила стартап Siri. Сумма сделки не раскрывалась, но в СМИ со ссылкой на неназванные источники публиковались оценки от $150 млн до $250 млн. При этом известно, что стартап на начальной стадии развития привлек около $24 млн финансирования. Встроенный голосовой помощник Siri впервые появился в iOS 5 в 2011 году и с тех пор есть в других версиях операционной системы. Количество активных пользователей устройств с операционной системой iOS в мире превысило 1 млрд еще в начале 2017 года.

Google Assistant

Google в 2012 году запустила функцию голосового помощника Google Now, которая включается по команде Ok, Google. Впоследствии на его основе был запущен Google Assistant, способный поддерживать диалог. Сначала новый помощник появился только в мессенджере Allo и в колонке с голосовым управлением Google Home, а в 2017 году его стали устанавливать на телефоны с Android. В мае 2017 года количество активных пользователей Android превысило 2 млрд в месяц, а Google Assistant был доступен на более 100 млн устройств.

Bixby

Компания Samsung запустила свою версию встроенного голосового помощника S Voice в 2012 году, с тех пор его начали предустанавливать на устройства Samsung. Его разработали на основе другого голосового помощника — Vlingo. В 2017 году Samsung запустила новый помощник — Bixby. Вскоре компания заявила о планах интегрировать новую технологию в другие свои продукты, в том числе холодильники.

Cortana

Microsoft в 2014 году запустила функцию голосового помощника Сortana. Вскоре технология была интегрирована в большинство продуктов компании. В мае 2017 года Microsoft оценивал количество активных пользователей в месяц на уровне 141 млн. В августе 2017 года Microsoft и Amazon заявили о том, что они сотрудничают в области взаимной интеграции голосовых помощников Cortana и Alexа, которая позволит пользователям одного из помощников прибегать к услугам другого на различных устройствах.

Alexa

Разработанная Amazon технология Alexa стала популярна благодаря «умному» динамику Echo (в 2014-2016 годах продано более 5 млн шт.). В СМИ в начале 2017 года писали о превосходстве технологии Amazon над ее аналогами, называя среди преимуществ отсутствие привязки к операционной системе. Среди компаний, заявивших о планах интегрировать технологию Alexа, назывались Ford, Whirlpool, Lenovo, GE, и Dish. По прогнозам VoiceLabs, к концу 2017 года количество управляемых голосом устройств в домах по всему миру вырастет с 8,2 млн до 33 млн штук.

Авторы: Анна Балашова, Филипп Алексенко.
Теги: Владимир Путин , "Яндекс" , голосовой помощник , «Алиса»
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