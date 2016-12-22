«Яндекс» объявил о запуске голосового помощника «Алиса»

Интернет-холдинг открыл для всех пользователей доступ к своему голосовому помощнику «Алиса». С бета-версией сервиса в конце сентября успел «пообщаться» президент России Владимир Путин

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«Яндекс» сделал доступным голосового помощника «Алису» для всех пользователей, говорится в поступившем в РБК сообщении интернет-холдинга. Сервис работает в поисковом приложение «Яндекса» на мобильных операционных системах Android и iOS. Для персональных компьютеров на операционной системе Windows сервис продолжит работать в бета-версии. «Алиса» позволяет запускать программы, находить информацию в интернете, может подсказать, где поужинать, какая завтра погода и решить другие повседневные задачи.

В «Яндексе» называют свой сервис первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов». «С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком. Например, у нее можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов», — говорится в сообщении компании. Сервис использует нейронную сеть, чтобы обучаться на огромном массиве текстов. «Алиса» должна распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного и способна импровизировать.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

«Яндекс» не раскрывает размер инвестиций в сервис. В компании рассчитывают, что запуск «Алисы» позволит ей увеличить количество установок как поискового приложения «Яндекс», так и других продуктов компании, где будет голосовой помощник. Насколько увеличится аудитория «Яндекса», благодаря «Алисе», в компании не прогнозируют. В то же время там напомнили, что сейчас в России полноценно присутствует лишь один крупный голосовой помощник на русском языке — это Siri, но он ограничен iOS. «Но главное — нам было важно сделать удобный и живой продукт для голосового общения с «Яндексом» и другими сервисами, которого не хватало на рынке. Мы уверены, что за голосовыми интерфейсами и диалоговыми системами будущее», — сообщил РБК руководитель отдел разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов.

Видео: РБК

​О том, что компания разрабатывает бета-версию «Алисы» известно с весны, в конце сентября ее продемонстрировали Владимиру Путину во время посещения офиса «Яндекс» в честь 20-летия компании.

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