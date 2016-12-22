В России создадут национальную операционную систему для «интернета вещей»

В России к 2022 году появится национальная операционная система для устройств «интернета вещей», говорится в программе правительства. Проект может стоить от нескольких сотен миллионов до 1,5 млрд руб., полагают участники рынка

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

К 2022 году в России создадут национальную операционную систему (ОС) для устройства «интернета вещей» и промышленного интернета. Такие цели указаны в плане мероприятий в сфере кибербезопасности по правительственной программе «Цифровая экономика» и в документах рабочей группы во главе со Сбербанком, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно материалам группы, разработку самой ОС специалисты должны завершить до 31 декабря 2021 года, к этому же сроку должна быть определена пилотная отрасль для ее внедрения, а также отрасли для ее тиражирования. Прототипы таких ОС должны быть разработаны уже к четвертому кварталу 2018 года. Конечный продукт будет представлять «отечественную свободную ОС для использования во всех видах киберфизических систем, превосходящую зарубежные ОС по ключевым параметрам быстродействия, безопасности и отказоустойчивости», подчеркивается в документе, пишет издание.

Ответственными за реализацию этой программы сделали Минпромторг, Минкомсвязи и отечественных автопроизводителей и разработчиков программного обеспечения (кто будет представлять двух последних, издание не уточнило).

В Сбербанке и в Минкомсвязи «Коммерсанту» не предоставили комментариев.

Проект программы «Цифровая экономика» был подготовлен по поручению Владимира Путина. В конце июля этого года ее утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. В тексте документа, размещенном на сайте правительства, приводятся пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики России до 2024 года. В числе базовых указаны «нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность». К прикладным отнесли госуправление, программу «умный город» и здравоохранение.

«Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT. — РБК) — это концепция соединения физических предметов, которые оснащены встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, общей автономной сетью. Согласно идее, создание таких сетей будет способно перестроить экономические и общественные процессы, отказавшись от участия человека в них.​