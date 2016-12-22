SpaceX сообщила о запуске сверхсекретного беспилотника X-37B

Компания SpaceX заявила об успешном запуске военного орбитального беспилотника X-37B на многоразовой ракете Falcon 9. Ураган «Ирма» мог с вероятностью 50% помешать старту космолета, однако этого не произошло

Ракета-носитель Falcon 9 (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

SpaceX успешно впервые вывела в космос экспериментальный орбитальный самолет X-37B, об этом говорится в сообщении компании.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС США на мысе Канаверал, говорится в сообщении.

Из-за урагана «Ирма» вероятность успешного запуска оценивалась примерно в 50%, об этом писал TechCrunch. Целью специалистов было успеть организовать запуск до прибытия урагана, и им это удалось.

По информации издания, специфика миссии X-37B засекречена для общественности, однако после запуска устройство будет участвовать в «секретных экспериментах». По причине секретности трансляция на сайте компании началась через три минуты после старта.

Четвертая миссия X-37B, которая длилась около двух лет, завершилась в мае 2017 года, тогда орбитальный самолет был запущен на ракете-носителе Atlas 5.​ По официальной информации ВВС США, он «выполнял операции по снижению риска и эксперименты для развития многоразовых космических транспортных технологий». О чем именно идет речь и каковы траты американских военных на проект, не сообщалось.

X-37B — это один из двух американских орбитальных самолетов, который проводил на орбите эксперименты более 700 дней. США располагают двумя беспилотниками X-37В. Оба были построены компанией Boeing.