SpaceX сообщила о запуске сверхсекретного беспилотника X-37B

SpaceX успешно впервые вывела в космос экспериментальный орбитальный самолет X-37B, об этом говорится в сообщении компании.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 в 16-й раз успешно приземлилась на платформу базы ВВС США на мысе Канаверал, говорится в сообщении.
Из-за урагана «Ирма» вероятность успешного запуска оценивалась примерно в 50%, об этом писал TechCrunch. Целью специалистов было успеть организовать запуск до прибытия урагана, и им это удалось.
По информации издания, специфика миссии X-37B засекречена для общественности, однако после запуска устройство будет участвовать в «секретных экспериментах». По причине секретности трансляция на сайте компании началась через три минуты после старта.
Четвертая миссия X-37B, которая длилась около двух лет, завершилась в мае 2017 года, тогда орбитальный самолет был запущен на ракете-носителе Atlas 5. По официальной информации ВВС США, он «выполнял операции по снижению риска и эксперименты для развития многоразовых космических транспортных технологий». О чем именно идет речь и каковы траты американских военных на проект, не сообщалось.
X-37B — это один из двух американских орбитальных самолетов, который проводил на орбите эксперименты более 700 дней. США располагают двумя беспилотниками X-37В. Оба были построены компанией Boeing.