WikiLeaks опубликовал данные ЦРУ о системе управления ракетами самолетов

Система использовалась на истребителях, вооруженных ракетами класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», она обеспечивала их запуск. WikiLeaks обнаружил техническую документацию среди документов ЦРУ, посвященных кибератакам

Фото: Wong Maye-E / AP

Портал WikiLeaks опубликовал четыре секретных документа, связанных с проектом ЦРУ Protego. Protego — система управления ракетами, основанная на технологии PIC (peripheral interface controller, контроллер интерфейса периферии). Эту систему разработала американская компания Raytheon, специализирующуюся на продуктах для обороны и кибербезопасности.

Система управления ракетами устанавливается на самолетах с двигателями Pratt & Whitney, оснащенными системами запуска ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля». Она состоит из отдельных блоков микроконтроллеров, которые обмениваются данными по зашифрованным каналам связи. Микроконтроллеры следят за состоянием самой ракеты, пусковой трубы и держателей ракеты.

Главный процессор системы принимает три типа сигналов: о нахождении самолета в районе проведения операции, о наличии GPS-сигнала, о соответствии текущего времени параметрам операции. Ракеты запускаются, только если все три эти сигнала положительны.

Предусмотрены меры безопасности, которые позволяют уничтожить ключи шифрования и аутентификации системы.

Помимо четырех секретных документов опубликованы еще 37 материалов, связанных с Protego. Это руководства по эксплуатации оборудования и программного обеспечения от компании Microchip Technology.

Реализация проекта Protego проходила в 2014-2015 годах.

WikiLeaks отмечает, что документы отличаются от обычных публикаций портала, которые связаны со средствами и системами взлома компьютерных систем и средств связи, применяемых в ЦРУ. «Нет четкого объяснения», отмечается в публикации, почему эти данные оказались среди документов ЦРУ, связанных с кибератаками.

WikiLeaks публикует документы ЦРУ под кодовым названием Vault 7. Первый массив был обнародован 7 марта, он содержал документы Центра киберразведки ведомства. Этот центр занимался взломами и разработкой программного обеспечения для хакерских атак.

В мае портал опубликовал документацию, касающуюся проекта «Архимед». ЦРУ, указывали в WikiLeaks, использовало разработку для кибератак на компьютеры, объединенных в локальную сеть. В июле были обнародованы документы о приложении для Android, позволяющем перехватывать сообщения пользователей.