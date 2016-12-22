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Apple переведет российский офис ближе к Кремлю
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Apple переведет российский офис ближе к Кремлю
Технологии и медиа, 16:15
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Apple переведет российский офис ближе к Кремлю
Американский производитель смартфонов арендовал 3,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Романов двор» в 400 м от Кремля. Раньше российский офис Apple занимал 500 кв. м в «Берлинском доме» на Петровке
БЦ «Романов двор» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Корпорация Apple переедет в бизнес-центр «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы, рассказали РБК представители четырех международных консалтинговых компаний. Производитель iPhone арендовал 3,5 тыс. кв. м в здании. Соответствующий договор был подписан около месяца назад, знают собеседники РБК.

БЦ «Романов двор» входит в портфель активов инвестиционной компании Avica, принадлежащей структурам RD Group Гагика Адибекяна и структурам бывшего владельца «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. 

Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield, знает один из собеседников РБК. В пресс-службе компании отказались от комментариев. Так же поступил и представитель Avica. В российском представительстве Apple не ответили на вопросы РБК.

Сейчас офис ООО «Эппл Рус», представляющего Apple в России, располагается в БЦ «Берлинский дом», который принадлежит зарегистрированной в Швейцарии компании Eastern Property Holding (EPH). Она владела зданием в 2002–2011 годах, но затем продала его неназванному частному инвестору, а в 2014 году выкупила обратно. Тогда источники РБК рассказывали, что в сделке участвовала одна из структур, близких к предпринимателю Аркадию Ротенбергу. Но представители предпринимателя и EPH это отрицали.

В «Берлинском доме» офис Apple занимает около 500 кв. м. После переезда компания будет занимать в семь раз большую площадь, чем сейчас. Источник РБК из числа партнеров Apple говорит, что расширение может быть связано с более активным развитием мобильных сервисов (App Store, Apple Music и т.д.) и большим вниманием к мерчендайзингу и трейд-маркетингу.

Ставка аренды в третьей очереди БЦ «Романов двор», куда переедет Apple, выше средних по рынку. По данным Colliers International, она составляет $900 за кв. м в год без учета операционных расходов, равных $150 за кв. м в год. При этом в среднем по Москве офисы класса А сдаются в аренду по $700–800 за кв. м в год, говорит директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов. Ставка аренды в «Берлинском доме» чуть ниже, чем в «Романовом дворе» — около $850 за кв. м в год без операционных расходов, указывает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

Apple мог получить скидку и договориться об аренде по цене $650–700 за кв. м в год без учета операционных расходов и НДС, получив при этом длинные арендные каникулы — до года, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. «Всего несколько бизнес-центров удовлетворяют требованиям Apple по качеству и наличию необходимой площади, — подчеркивает Лукашев. — Помимо «Романова двора» и «Берлинского дома» это БЦ «Воздвиженка Центр» на ул. Воздвиженка, «Белые сады» и «Белая площадь» в районе метро «Белорусская». В последнем крупные площади остались только в субаренду, добавляет Лукашев. Средняя вакантность высококачественных бизнес-центров в Кремлевской зоне достигает 16%, но больших площадей становится все меньше, соглашается директор отдела по работе с офисными помещениями CBRE Виктория Задорина.

Авторы: Алексей Пастушин, Ирина Ли.
Теги: Кремль , Apple , штаб-квартира
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