«Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft

«Лаборатория Касперского» подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии, обвиняя Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением и недобросовестной конкуренции

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как говорится в поступившем в РБК сообщении «Лаборатории Касперского», компания подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства. Российская компания обвиняет Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

С выходом Windows 10 компания «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего софта в пользу антивируса от Microsoft Windows Defender. «Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — считают в «Лаборатории Касперского».

В частности, Microsoft рекомендует пользователям заменить защитное решение конкурентов на собственное, создает препятствия к установке и использованию стороннего программного обеспечения. Производитель не имеет достаточно времени на то, чтобы протестировать свои продукты с новой операционной системой. При этом антивирус от Microsoft невозможно полностью удалить или выключить, перечисляет претензии к американской компании «Лаборатория Касперского».

С аналогичными претензиями «Лаборатория Касперского» ранее обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В середине ноября 2016 года ведомство возбудило дело в отношении компании Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Очередное рассмотрение антимонопольного дела должно было состояться в пятницу, 2 июня, но было отложено. Одновременно ФАС сообщила, что вынесет Microsoft предупреждение по признакам нарушения ст. 14.2 и 14.8, а также п. 8 ч. 1 ст. 10 закона «О конкуренции».

Получить оперативный комментарий представителя Microsoft пока не удалось.