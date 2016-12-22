Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,97 56,50 EUR Нал. 64,12 63,58 USD Бирж. 56,74 +0,14 EUR Бирж. 63,81 +0,11 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1876,81 -0,05% РТС 1042,20 -0,20% Brent 49,32 -0,32% DJIA 21184,04 -0,10% Nasdaq 6295,68 -0,16% FTSE 7516,80 -0,12%
«Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft
Лента новостей
«ВИМ-Авиа» объявила об отмене 26 рейсов с 6 июня 14:05, Бизнес «Яндекс.Навигатор» покажет водителям свободные парковочные места 13:58, Технологии и медиа В ЦБ предупредили о риске ускорения инфляции из-за холодной погоды 13:57, Экономика В Госдуме назвали 80% поданных подписей против реновации поддельными 13:51, Общество Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет ВВС США 13:46, Политика Украинский теплоход вместо Одессы пришел в Керченский пролив 13:46, Политика «Зенит» вернет футболиста сборной России в «Ростов» 13:37, Спорт Саудовская Аравия аннулировала лицензию авиакомпании Qatar Airways 13:36, Политика Кремль ответил на вопрос об угрозе договору ОПЕК из-за ситуации с Катаром 13:35, Политика Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Пичугин отсудил у России €15 тыс 13:33, Общество Кремль прокомментировал предложение о сносе пятиэтажек по всей России 13:33, Политика Курды заявили о начале освобождения Ракки от ИГ 13:26, Политика Депутат попросил СК проверить расходы мэрии Москвы на благоустройство 13:23, Политика Адвокаты семьи Немцова усомнились в вине одного из фигурантов дела 13:19, Общество «Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft 13:12, Технологии и медиа Игра престолов: почему соседи решили поставить Катар на место 13:12, Мнение Президент Литвы заявила об «агрессивной милитаризации Калининграда» 13:08, Политика Мантуров назвал сумму выплат россиянам в рамках продовольственной помощи 13:04, Политика Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о реновации 12:46, Общество Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. 12:32, Бизнес Россияне стали чаще совершать крупные покупки 12:31, Бизнес Юлия Тимошенко назвала причину продолжения войны в Донбассе 12:29, Политика Недобросовестным ретейлерам предложили ограничить время работы магазинов 12:29, Бизнес Безопасность вкладов: как Сбербанк борется с киберугрозами 12:28, РБК и Сбербанк СКР попросил об аресте имущества экс-губернатора Юревича на 3 млрд руб. 12:27, Общество Россияне назвали отрасли экономики с самыми высокими зарплатами 12:13, Общество
«Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft
Технологии и медиа, 13:12
0
«Лаборатория Касперского» пожаловалась Европейской комиссии на Microsoft
«Лаборатория Касперского» подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии, обвиняя Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением и недобросовестной конкуренции
Фото: Владислав Шатило / РБК

Как говорится в поступившем в РБК сообщении «Лаборатории Касперского», компания подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства. Российская компания обвиняет Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

С выходом Windows 10 компания «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего софта в пользу антивируса от Microsoft Windows Defender. «Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — считают в «Лаборатории Касперского».

В частности, Microsoft рекомендует пользователям заменить защитное решение конкурентов на собственное, создает препятствия к установке и использованию стороннего программного обеспечения. Производитель не имеет достаточно времени на то, чтобы протестировать свои продукты с новой операционной системой. При этом антивирус от Microsoft невозможно полностью удалить или выключить, перечисляет претензии к американской компании «Лаборатория Касперского».

С аналогичными претензиями «Лаборатория Касперского» ранее обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В середине ноября 2016 года ведомство возбудило дело в отношении компании Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Очередное рассмотрение антимонопольного дела должно было состояться в пятницу, 2 июня, но было отложено. Одновременно ФАС сообщила, что вынесет Microsoft предупреждение по признакам нарушения ст. 14.2 и 14.8, а также п. 8 ч. 1 ст. 10 закона «О конкуренции».

Получить оперативный комментарий представителя Microsoft пока не удалось.

Автор: Анна Балашова
Теги: Microsoft , «Лаборатория Касперского» , антивирусы , антимонопольное расследование ...
Главное
Кремль прокомментировал предложение о сносе пятиэтажек по всей России Политика
Материалы по теме
В «Лаборатории Касперского» назвали возможных создателей вируса WannaCry Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» рассказала о распространяющемся в Европе вирусе Политика
Microsoft решила обновить Windows XP из-за кибератак Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку