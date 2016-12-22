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РЖД получит новые частоты для развития мобильной связи
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РЖД получит новые частоты для развития мобильной связи
Технологии и медиа, 00:00
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РЖД получит новые частоты для развития мобильной связи
РЖД претендует на радиочастотный ресурс для оказания услуг мобильной связи четвертого поколения (4G). Компания намерена использовать его для технических нужд, хотя в перспективе возможно и оказание услуг абонентам
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ; основной орган, отвечающий в стране за распределение частотного диапазона) рассмотрит вопрос об использовании полосы частот 1785–1805 МГц для создания сетей мобильной связи на железнодорожном транспорте. Об этом РБК рассказали два источника в отрасли, знакомых с материалами к заседанию ГКРЧ, назначенному на 30 июня.

Эту полосу частот предлагается выделить неопределенному кругу лиц для создания технологических сетей на железнодорожном транспорте, то есть связи между машинистом и диспетчером, обеспечения безопасности движения и пр. По словам одного из собеседников РБК, в проекте решения оговаривается, что при необходимости использовать радиоэлектронные средства с другими техническими характеристиками, нежели те, что указаны в решении ГКРЧ, необходимо будет «организовать совместно с РЖД работы по определению возможности такого использования».

До сих пор участок спектра 1785–1805 МГц служил защитным интервалом между полосами частот, которые использовались средствами стандартов GSM и LTE для приема и передачи данных. В проекте решения ГКРЧ оговаривается, что радиоэлектронные средства, используемые для создания технологической сети на железнодорожном транспорте, не должны создавать помех для военных средств и гражданских базовых станций в стандартах GSM и LTE.

Главой ГКРЧ является министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Представитель Минкомсвязи подтвердил РБК, что следующее заседание комиссии назначено на 30 июня, но отказался комментировать его повестку.

Долгосрочный план РЖД

О том, что на оговоренные частоты претендуют РЖД, ранее РБК рассказывали несколько собеседников на телекоммуникационном рынке. По информации одного из них, госкомпанию интересуют частоты ​1785–1805 МГц для развития технологии LTE-R — специального стандарта для организации связи на железной дороге. С этой целью РЖД вместе с сотовыми операторами МТС и «ВымпелКомом» проводили работы по определению защитного интервала (необходим, чтобы сети не создавали помехи друг другу, если используются соседние полосы частот). Эту информацию РБК подтверждал представитель МТС. По его словам, в 2016 году ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» по заказу РЖД проводило в Москве испытания функционирования защитного интервала на базовых станциях МТС, установленных на улицах.

​По словам одного из участников рынка, РЖД несколько лет присматривались к этому диапазону частот. «Изначально компания хотела делать на нем не технологическую сеть, а организовать связь внутри вагонов на тех участках железной дороги, где сигнал действующих мобильных операторов слабый. РЖД сможет выполнить этот план, если через два-три года обратится в ГКРЧ с просьбой перевести сеть из разряда технологической», — прогнозирует один из собеседников РБК, знакомый с процедурой принятия решений в ГКРЧ.

​Представитель пресс-службы РЖД отказался комментировать предстоящее заседание ГКРЧ. В то же время он отметил, что «РЖД продолжает работу над внедрением технологической радиосвязи специальных стандартов DMR, GSM-R, LTE-R на сети железных дорог». «Речь идет не о предоставлении услуг сотовой связи сторонним абонентам, а о развитии технологической связи для управления железнодорожной инфраструктурой и подвижным составом, обеспечения безопасности перевозок», — подчеркнул представитель РЖД.

Другие претенденты

По данным трех источников РБК на телекоммуникационном рынке, несколько лет назад полоса 1785–1805 МГц была выделена частным решением ГКРЧ предпринимателю Евгению Ройтману. Получить комментарий самого бизнесмена не удалось. Однако ранее компании его группы «Антарес» получили аналогичные частные решения еще на несколько полос частот, подходящих для развития мобильной связи 4G, и даже собирались создать пятого федерального мобильного оператора LTE. Однако группе так и не удалось получить все необходимые для строительства сети разрешения, а в начале 2017 года к ней был подан иск о банкротстве.

По словам собеседника РБК, знакомого с материалами к заседанию ГКРЧ 30 июня, комиссия также готовится внести протокольную запись, в которой рекомендует юрлицам, заинтересованным в развитии радиоэлектронных средств беспроводного доступа в диапазоне 1785–1805 МГц за пределами объектов железнодорожного транспорта, провести работы по определению такой возможности и условий использования и впоследствии представить результаты в ГКРЧ.

Представитель «МегаФона» отметил, что компания использует специальные технические решения для обеспечения качественных услуг абонентам на железнодорожном транспорте в других диапазонах. «Вместе с тем предлагаемые исследования потенциально могут вызвать интерес «МегаФона», если откроют реальные перспективы использования рассматриваемых 20 МГц спектра», — сказал он.

​Представители МТС и «ВымпелКома» отказались отвечать на вопрос РБК, интересен ли компаниям указанный диапазон. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) не ответил на вопросы РБК.

Автор: Анна Балашова
Теги: РЖД , сотовая связь , LTE , 4G-сеть
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