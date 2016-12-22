Автор программы о «плоской Земле» ответил на слова Познера о ТЭФИ

У премии ТЭФИ должна оставаться статуэтка «Орфей», созданная Эрнстом Неизвестным, считает ведущий «Военной тайны» Игорь Прокопенко. В фонде-учредителе премии назвали критику Познера «отчасти справедливой»

Игорь Прокопенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Ведущий телепередачи «Военная тайна» на телеканале РЕН ТВ Игорь Прокопенко, комментируя обращение Владимира Познера, заявил РБК, что телевизионная премия ТЭФИ должна сохранить название и статуэтку. Передача в этом году получила ТЭФИ как лучшая просветительская программа.

«В его [Познера] письме меня больше зацепило то, что Владимир Владимирович предлагает отобрать у премии название и статуэтку. Я считаю, что национальная телевизионная премия ТЭФИ должна иметь статуэтку с названием ТЭФИ», — считает Прокопенко.

Кроме того, ведущий отметил, что «у премии необходимо улучшать процедурные вопросы». «Любая премия, любой фестиваль априори субъективен. Я полагаю, что всегда споры будут, но также будет возможность сказать, что выбор был более демократичен или менее демократичен. Допустим, я в прошлом году не получил статуэтку и у меня были все основания считать, что процедура не очень демократична. В этом году я статуэтку получил и могу сказать: да что вы, все прекрасно и справедливо», — сказал он.

Прокопенко также ведет передачу «Самые шокирующие гипотезы», один из последних выпусков которой был посвящен теории плоской Земли. Этот выпуск вышел в эфир 25 сентября.

В случае выполнения всех требований, изложенных в письме журналиста и ведущего Владимира Познера, история профессиональной премии ТЭФИ «в том виде, в котором она накоплена и существует, будет закончена», заявил РБК вице-президент фонда «Академия российского телевидения» по проведению конкурса «ТЭФИ-Регион» Игорь Мишин.

«Я думаю, что не спеша, все обдумав и взвесив, должны начаться консультации между «Академией российского телевидения» и комитетом индустриальных премий, чтобы найти компромисс между отчасти справедливой критикой, которая изложена в письме Владимира Познера, и задачей, которую никто не отменял, — сохранить единственную профессиональную телевизионную премию», — пояснил Мишин. Необходимо также найти оптимальный баланс между интересами игроков на рынке и процедурами голосования жюри, полагает он.

По словам Мишина, жюри любой премии или фестиваля периодически попадает в ситуации, за которые потом подвергается критике со стороны «и профессионалов рынка, и опинион-мейкеров этого рынка».

«Это случается с любой процедурой присуждения наград в любой стране, в любой индустрии. Разве не бывает скандалов вокруг решений каннского жюри или даже Нобелевской премии? Или все уже забыли, сколько критики и негатива получали решения академии, до того как появился комитет индустриальных премий? Поэтому относиться к этой ситуации как к некой финальной трагедии, когда остается только сказать «шеф, все пропало», я бы не торопился», — сказал Мишин.

Познер призвал комитет индустриальных телевизионных премий отказаться от названия конкурса и от вручения статуэтки «Орфей». По его мнению, в последние годы отбор финалистов и определение победителей проводятся недемократично. Премию учредил фонд «Академия российского телевидения», с 2013 года по инициативе Михаила Лесина ее проводит специальный комитет.

Церемония вручения премий в 2017 году была перенесена на октябрь. Как пояснили организаторы, это произошло из-за «некорректного» голосования членов жюри.