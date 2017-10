Google прекратит бесплатный доступ к платным изданиям

Поисковый сервис Google, принадлежащий компании Alphabet, анонсировал отказ от функции бесплатного доступа к платным изданиям. Поисковик взял курс на привлечение аудитории интернет-СМИ к платному контенту

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На этой неделе Google откажется от использования функции First Click Free, которая подразумевает бесплатный доступ через него к платному контенту изданий, которые распространяются по подписке, об этом говорится в официальном сообщении поисковика.

«С текущей недели первый клик перестает быть бесплатным, то есть издательства больше не обязаны предоставлять минимум три свободных публикации в день через Google Search и Google News до того, как пользователя пригласят оплатить материалы издания», — говорится в сообщении.

First Click Free заменит функция Flexible Sampling, которая призвана привлечь читателей к платному контенту. Как пояснили в Google, Flexible Sampling дает возможность изданию самостоятельно определять количество статей, которые пользователи могут получать бесплатно, если таковые вообще имеются.

Изменения в политике Google были продиктованы собственными исследованиями поисковика и обратной связью, которую компания получала от изданий. Кроме того, Google рассказал про многомесячные эксперименты, которые компания проводила совместно с The New York Times и Financial Times.

«В долгосрочной перспективе мы создаем набор продуктов и услуг, которые должны помочь издателям новостей охватить новую аудиторию, оформить подписки и в конечном итоге увеличить доходы издания», — заявили в Google.

Там также отметили, что изучают способы упрощения процесса покупки платного контента для пользователей Google: «Наша цель — обеспечить бесперебойную работу подписчиков везде и для всех».

Советник генерального директора Кинси Уилсон назвал изменение политики Google позитивным событием. «Мы приветствуем готовность Google рассмотреть другие способы поддержать бизнес-модели подписки и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества для разработки интеллектуальных решений», — добавил он.

«Financial Times приветствует вклад и действия Google, мы очень тесно сотрудничали с ним, чтобы помочь понять потребности издателей», — сказал к​оммерческий директор Джон Слейд.

По его словам, для отрасли совершенно ясно, что реклама сама по себе не способна больше покрывать расходы изданий, поэтому доход от платного контента — это не просто приятное дополнение, а важный компонент дохода издателя.