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Аналитики зафиксировали идущий через Россию интернет-трафик из КНДР
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Аналитики зафиксировали идущий через Россию интернет-трафик из КНДР
Технологии и медиа, 16:18
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Аналитики зафиксировали идущий через Россию интернет-трафик из КНДР
Северная Корея установила новый канал связи с внешним миром, трафик идет через сети российской компании ТТК, которая принадлежит РЖД. В ТТК заявили РБК, что магистральные сети компании связаны с КНДР с 2009 года
Фото: Reinhard Krause / Reuters

Российская компания «ТрансТелеКом» (ТТК) установила интернет-соединение с Северной Кореей, пишет посвященный КНДР портал 38 North со ссылкой на базу данных интернет-маршрутизации. На это также обратило внимание агентство Reuters.

Портал ссылается на данные компании Dyn Reserach, изучающей состояние интернета по всему миру и анализирующей соединения отдельных сетей и провайдеров между собой. По этим данным, соединение от ТТК стало фиксироваться около 09:08 UTC (12:08 мск) в воскресенье, 1 октября. До этого запросы  как от пользователей интернета в Северной Корее, так и от пользователей из других стран, заходящих на северокорейские ресурсы, направлялись по одному и тому же маршруту, указывают в 38 North. Этот маршрут связывал интернет-провайдер КНДР Star JV с китайским China Unicron. Он функционирует с 2010 года, отмечает портал.

«Северная Корея активировала первый узел интернет-связи через Россию, пока США ужесточает давление на Пхеньян», — написали сотрудники Dyn Research в своем Twitter.

Портал 38 North обращает внимание на то, что на размещенной на сайте ТТК карте указано, что его оптоволоконные линии проложены из Владивостока к границе с Северной Кореей. На карте отмечено, что линия протянута до поселка Хасан, который граничит с КНДР. Хасан и северокорейский поселок Туманган разделяет железнодорожный мост через реку Туманную (Туманган).

В 2012 году было установлено второе соединение со Star JV через международного оператора спутниковой связи Intelsat, отмечает портал, но оно просуществовало около года. С тех пор у Северной Кореи был только один канал связи с внешним миром, и тот подвергался DDoS-атакам.

В КНДР не так много интернет-пользователей, но доступом к Сети обладают государственные учреждения, крупные предприятия, университеты, воспользоваться интернетом также могут семьи из правящей элиты и, как отмечает портал, «киберподразделения северокорейской армии».

Представитель ТТК заявил РБК, что компания с 2009 года имеет стык магистральных сетей связи с Северной Кореей по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp. Никаких новых соглашений стороны не заключали, добавили в компании.

Основным акционером ТТК является РЖД, государственная компания владеет 99,99% акций, указано на сайте компании. ТТК обслуживает оптоволоконные линии связи протяженностью более 78 тыс. км. Ее пропускная способность составляет 3,4 Тбит/с.

На сайте указано, что трансконтинентальная дата-магистраль EurasiaHighway обеспечивает связь с КНДР, а также с Японией, Китаем, Монголией. Также магистраль подключена к сетям Финляндии, стран Балтии и СНГ.

Россия совместно с КНДР осуществляла с 2008 по 2014 год реконструкцию участка железной дороги Хасан — Раджин, в проекте участвовали РЖД. В проект инвестировали 10,6 млрд руб. 

Авторы: Андрей Гатинский, Анна Балашова.
Теги: интернет , КНДР , «Транстелеком»
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