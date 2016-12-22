Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука

Создатель Life Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы, сообщает «Дождь». Габрелянов рассказал РБК, что сосредоточится на интернет-проектах, например «Дружко шоу»

Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Российский медиаменеджер Арам Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора Национальной медиа группы (НМГ), он не работает в НМГ с 1 июня, ​сообщает «Дождь» со ссылкой на знакомого Габрелянова. Информацию изданию подтвердил источник в холдинге. Его фамилия также пропала из перечня руководителей НМГ на ее сайте.

«Я ушел из НМГ, нечего скрывать, теперь буду делать свои проекты: хочу развивать несколько интернет-проектов, инвестировать. Часть уже есть, например «Дружко шоу». «Также буду развивать Life и модернизировать его, плюс готовится еще множество проектов», — заявил РБК Арам Габрелянов.

В пресс-службе НМГ «Дождю» сообщили, что Габрелянов перестал быть заместителем генерального директора еще после передачи газеты «Известия» под управление группы. Газету передали НМГ еще в прошлом году, но уход Габрелянова не объявлялся.

По словам собеседника «Дождя» в НМГ, уход Габрелянова из Национальной медиа группы фактически означает, что он прекращает сотрудничество с Юрием Ковальчуком. Холдинг НМГ образовался в результате объединения медиаактивов Ковальчука, «Сургутнефтегаза» и Алексея Мордашова, пишет «Дождь». Племянник Ковальчука Кирилл занимает пост президента НМГ. В группу входят РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия» и др. Также НМГ принадлежат 25% акций «Первого канала».

Габрелянов, основавший холдинг News Media, пришел в НМГ в 2011 году. Тогда же News Media передали в управление газету «Известия», «Русскую службу новостей» (РСН), которую Габрелянов преобразовал в радиостанцию Lifeзвук, а также петербургский канал Life 78. Параллельно с этим Габрелянов продолжил развитие портала Life и создал одноименный канал.

Собеседник «Дождя» предположил, что вслед за «Известиями» и Life 78 у Габрелянова заберут и бывшую радиостанцию РСН, так как в последнее время у акционеров НМГ возник свой взгляд на развитие активов. Источник телеканала в News Media, в свою очередь, заявил, что Габрелянов называл традиционный формат «мертвым» и не хотел развивать телеканалы и радиостанции, а хотел переводить их в интернет.

По словам собеседника «Дождя» в News Media, у Габрелянова остается сайт Life и одноименный канал, который он планирует развивать только в интернете. Однако и из этих проектов Габрелянов постепенно готовится уходить, сказал его знакомый «Дождю».

Представители НМГ были недоступны для комментария.