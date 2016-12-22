Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
ПМЭФ: LIVE
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,27 EUR Нал. 63,70 63,03 USD Бирж. 56,36 -0,20 EUR Бирж. 63,23 -0,41 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,30 -1,33% DJIA 21140,99 +0,63% Nasdaq 6245,92 +0,76% FTSE 7543,77 +0,32%
Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука
Лента новостей
Павлюченко объяснил причины драки с легионером «Локомотива» 23:14, Спорт МВД Украины заявило о даче показаний стрелявшего в россиянина в Киеве 23:03, Общество Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 22:42, Политика ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин 22:22, Общество Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука 22:17, Технологии и медиа Михаил Мень — РБК: «Надо привыкать жить в нормальных условиях» 22:07, Политика Больше газа: что предлагает «Газпром» Европе и Китаю 21:56, Бизнес Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа» 21:42, Бизнес Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017 21:36, Экономика Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью» 21:25, Бизнес  При стрельбе в отеле в столице Филиппин пострадали десятки человек 21:20, Общество Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины 21:13, Политика О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ 21:03, Политика МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника 21:02, Политика Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны 20:46, Политика  ПМЭФ: Philips запускает производство медицинского оборудования в России 20:44, РБК и Philips В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина 20:38, Общество «Юлмарт» вложит 5 млрд руб. в свой крупнейший логистический объект 20:38, Бизнес МИД выразил сожаление новым санкциям США после прихода Трампа 20:31, Политика Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды 20:25, Бизнес Восстание машин: что делать, если банкомат выдал неверную сумму 20:21, Деньги Саудовский министр рассказал о встрече с Путиным и Сечиным 20:16, Экономика  Аркадий Дворкович — РБК: Для экономики лучше, чтобы рубль был чуть слабее 20:05, Экономика  «Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине 19:50, Бизнес США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа 19:44, Политика Путин заявил о планах встретиться с премьером Индии второй раз за день 19:35, Политика РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing 19:31, Бизнес Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов 19:28, Экономика
Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука
Технологии и медиа, 22:17
0
Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы Юрия Ковальчука
Создатель Life Арам Габрелянов ушел из Национальной медиа группы, сообщает «Дождь». Габрелянов рассказал РБК, что сосредоточится на интернет-проектах, например «Дружко шоу»
Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Российский медиаменеджер Арам Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора Национальной медиа группы (НМГ), он не работает в НМГ с 1 июня, ​сообщает «Дождь» со ссылкой на знакомого Габрелянова. Информацию изданию подтвердил источник в холдинге. Его фамилия также пропала из перечня руководителей НМГ на ее сайте.

«Я ушел из НМГ, нечего скрывать, теперь буду делать свои проекты: хочу развивать несколько интернет-проектов, инвестировать. Часть уже есть, например «Дружко шоу». «Также буду развивать Life и модернизировать его, плюс готовится еще множество проектов», — заявил РБК Арам Габрелянов.

В пресс-службе НМГ «Дождю» сообщили, что Габрелянов перестал быть заместителем генерального директора еще после передачи газеты «Известия» под управление группы. Газету передали НМГ еще в прошлом году, но уход Габрелянова не объявлялся.

По словам собеседника «Дождя» в НМГ, уход Габрелянова из Национальной медиа группы фактически означает, что он прекращает сотрудничество с Юрием Ковальчуком. Холдинг НМГ образовался в результате объединения медиаактивов Ковальчука, «Сургутнефтегаза» и Алексея Мордашова, пишет «Дождь». Племянник Ковальчука Кирилл занимает пост президента НМГ. В группу входят РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия» и др. Также НМГ принадлежат 25% акций «Первого канала».

Габрелянов, основавший холдинг News Media, пришел в НМГ в 2011 году. Тогда же News Media передали в управление газету «Известия», «Русскую службу новостей» (РСН), которую Габрелянов преобразовал в радиостанцию Lifeзвук, а также петербургский канал Life 78. Параллельно с этим Габрелянов продолжил развитие портала Life и создал одноименный канал.

Собеседник «Дождя» предположил, что вслед за «Известиями» и Life 78 у Габрелянова заберут и бывшую радиостанцию РСН, так как в последнее время у акционеров НМГ возник свой взгляд на развитие активов. Источник телеканала в News Media, в свою очередь, заявил, что Габрелянов называл традиционный формат «мертвым» и не хотел развивать телеканалы и радиостанции, а хотел переводить их в интернет.

По словам собеседника «Дождя» в News Media, у Габрелянова остается сайт Life и одноименный канал, который он планирует развивать только в интернете. Однако и из этих проектов Габрелянов постепенно готовится уходить, сказал его знакомый «Дождю».

Представители НМГ были недоступны для комментария.

Авторы: Павел Казарновский, Дмитрий Окрест
Теги: Юрий Ковальчук , Арам Габрелянов , Национальна медиа группа
Главное
Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату Политика
Материалы по теме
Холдинг Арама Габрелянова перестал издавать «Известия» Политика
«Известия» без Габрелянова Общество
Главный редактор Life Александр Потапов уйдет с должности Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку