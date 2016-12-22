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В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным»
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В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным»
Общество, 22:19
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В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным»
Нападение на студию Алексея Учителя является попыткой «маргинализировать диалог между верующими и культурным сообществом», заявили в РПЦ. Ранее режиссер обратился к главе ФСБ с просьбой обеспечить в связи с этим свою безопасность
Алексей Учитель (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Нападение на студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге является «осознанной попыткой маргинализировать» дискуссию о фильме «Матильда» между верующими и представителями культурного сообщества. Такое мнение журналистам, как пишет «Интерфакс», высказал заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Считаю, что те, кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом», — заявил он, добавив однако, что на имя патриарха Кирилла из разных регионов России регулярно поступают обращения противников «Матильды». На сегодняшний день их количество, по данным представителя РПЦ, уже достигло 55 тыс. «Масштаб негативной общественной реакции на выход фильма «Матильда» беспрецедентен», — также отметил Кипшидзе, подчеркнув при этом, что он «убежден» — «подлинно верующие люди не могут иметь отношения» к нападению на студию.

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РПЦ, как напомнил зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, неоднократно призывала к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия в связи с готовящейся премьерой фильма Учителя. «Те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их [эти призывы] не услышать», — подчеркнул он. «Никто из них [верующих] не одобрит нападение на студию режиссера», — заключил Кипшидзе.

Ранее 31 августа стало известно о том, что в ночь со среды на четверг студию Алексея Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью. Позже в этот же день полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело о хулиганстве.

Адвокат режиссера Константин Добрынин заподозрил в нападении членов общественной организации «Христианское Государство — Святая Русь». Глава этой организации, в свою очередь, причастность своих сторонников к инциденту опроверг. Алексей Учитель 31 августа обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову, попросив их обеспечить свою безопасность, а также безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм «Матильда». В своем обращении режиссер также напомнил о посланиях представителей «Святой Руси», которые прежде получили владельцы кинотеатров. В них православные активисты, как напомнил Учитель, угрожали владельцам кинотеатрам поджогами в случае, если они покажут фильм «Матильда».

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«Сегодня ночью они подожгли киностудию «Лендок», а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители», — возмутился режиссер.

Фильм «Матильда» повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат он должен выйти 26 октября.

Вопрос о допустимости выхода этой картины на широкий экран поставила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Парламентарий несколько раз обращалась в разные ведомства с просьбой инициировать проверку деятельности Учителя, а также всего, что было связано с его работой над «Матильдой». 10 августа она, в частности, заявляла о том, что представителей Министерства культуры, которые выдали «Матильде» прокатное удостоверение, могут привлечь к ответственности «за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: РПЦ , нападение , Алексей Учитель , фильм «Матильда»
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