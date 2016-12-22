Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 58,04 EUR Нал. 69,57 68,83 USD Бирж. 58,05 -0,51 EUR Бирж. 69,03 -0,60 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2022,22 +0,66% РТС 1095,84 +1,05% Brent 52,63 +3,87% DJIA 21929,50 +0,17% Nasdaq 6423,35 +0,86% FTSE 7430,62 +0,89%
Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов
Лента новостей
Учитель попросил директора ФСБ остановить агрессию против себя 20:08, Общество Клинцевич прокомментировал место России в рейтинге сильнейших армий мира 19:51, Политика Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций 19:47, Политика В Совфеде прокомментировали закрытие генконсульства в Сан-Франциско 19:39, Политика Выдворенная из Украины журналистка «Первого канала» вернулась в Москву 19:28, Политика Минобразования назвало самые популярные специальности 2017 года 19:20, Общество США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке 19:17, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 19:17, РБК и Билайн Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов 19:08, Общество В ДТП на Кубани погибли пять человек 19:06, Общество В Петрозаводске первоклассников 1 сентября выведут на шествие 19:04, Общество СКР завел дело о невыплате 23 млн руб. работникам консервного завода ФСИН 19:02, Общество Первый зампред ВЭБа стал председателем совета директоров «Аэрофлота» 18:56, Бизнес Россия определилась с кандидатом на пост главы «газовой ОПЕК» 18:40, Бизнес Что изменится в российском законодательстве в сентябре 18:36, Общество Глава АЛРОСА допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир» 18:36, Бизнес Фурсенко рассказал о судьбе Дзюбы в «Зените» 18:34, Спорт Генпрокуратура опровергла связь дела Малобродского с бизнесом 18:32, Общество В Минске ответили на обвинение МИД Украины в «непартнерском» поведении 18:27, Политика На аукционе по трассе «Холмогоры» на 8 млрд руб. пресекли нарушение 18:25, Бизнес Огневая мощь: сильнейшие армии мира по версии Global Firepower 18:14, Фотогалерея  Сергей Шнуров будет вести «Главного котика страны» на «Первом канале» 18:05, Общество Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго 18:03, Бизнес Ирак возобновит авиасообщение с Москвой в сентябре 18:01, Бизнес Главу штаба Навального в Волгограде задержали в аэропорту 18:00, Политика Польша назвала свои жертвы во Второй мировой войне наибольшими 17:57, Политика Минобороны подало иск к «Сухому» более чем на 5 млрд руб. 17:52, Политика Синоптики пообещали наступление бабьего лета в Москве 1 сентября 17:50, Общество
Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов
Общество, 19:08
0
Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов
Первый вице-премьер Игорь Шувалов настаивает на скорейшей передаче властям Москвы полномочий МВД по взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения. Законопроект об этом Дума до сих пор не приняла
Игорь Шувалов (Фото: ТАСС)
В четверг, 31 августа, в московском Центре организации дорожного движения прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ее председатель, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заявил, что ситуация в столице «будет еще безопаснее», если Дума примет законопроект правительства о передаче городским властям полномочий по взиманию штрафов.
«У нас, к сожалению, некоторые законодательные инициативы не оформлены в законы с тем, чтобы субъекты решением правительства могли получать полномочия [по рассмотрению нарушений правил дорожного движения]», — сказал Шувалов. По его словам, сложности с принятием документа вызваны подозрениями, что передача полномочий от МВД региону создаст почву для злоупотреблений со стороны местных чиновников. Но при современных цифровых технологиях это невозможно, считает первый вице-премьер.
Законопроект о передаче властям Москвы полномочий по ведению дел о нарушениях ПДД, зафиксированных видеокамерами, был внесен правительством в мае 2015 года. Инициировал поправки в Кодекс об административных правонарушениях глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. В результате Москве могут быть переданы полномочия по взиманию штрафов по 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству до сих пор не рассмотрел этот законопроект, несмотря на то что Шувалов еще в октябре 2015 года попросил премьера Дмитрия Медведева ускорить прохождение проекта в Думе.
«Он жестковат, понятно. У неплательщиков, которые имеют сейчас возможность штрафы не платить, такой возможности практически не будет, если у правительства Москвы появится такая компетенция», — говорил тогда Шувалов. Он не исключал, что эту норму можно распространить в целом по стране. Как пояснял РБК федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, московские власти жалуются на неэффективную работу Госавтоинспекции, в результате чего нарушители избегают штрафов.
Принятию законопроекта в Думе VI созыва сопротивлялся первый зампредседателя профильного комитета, депутат-единоросс Вячеслав Лысаков. По его мнению, передача дополнительных функций Москве может обернуться многочисленными нарушениями закона, как это произошло при передаче столице полномочий по взиманию штрафов за неправильную парковку.
Автор: Мария Макутина.
Теги: Москва , законопроект , ПДД , Игорь Шувалов
Главное
США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке Политика
Материалы по теме
В Госдуму внесен законопроект о передаче полномочий МВД властям Москвы Общество
Депутаты предложили отменить арест и удвоение штрафов для нарушителей ПДД Общество
Губернатор Красноярского края предложил «колоть колеса» нарушителям ПДД Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку