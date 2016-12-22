Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов
Общество, 19:08
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Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов
Первый вице-премьер Игорь Шувалов настаивает на скорейшей передаче властям Москвы полномочий МВД по взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения. Законопроект об этом Дума до сих пор не приняла
Игорь Шувалов
В четверг, 31 августа, в московском Центре организации дорожного движения прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ее председатель, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заявил, что ситуация в столице «будет еще безопаснее», если Дума примет законопроект правительства о передаче городским властям полномочий по взиманию штрафов.
«У нас, к сожалению, некоторые законодательные инициативы не оформлены в законы с тем, чтобы субъекты решением правительства могли получать полномочия [по рассмотрению нарушений правил дорожного движения]», — сказал Шувалов. По его словам, сложности с принятием документа вызваны подозрениями, что передача полномочий от МВД региону создаст почву для злоупотреблений со стороны местных чиновников. Но при современных цифровых технологиях это невозможно, считает первый вице-премьер.
Законопроект о передаче властям Москвы полномочий по ведению дел о нарушениях ПДД, зафиксированных видеокамерами, был внесен правительством в мае 2015 года. Инициировал поправки в Кодекс об административных правонарушениях глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. В результате Москве могут быть переданы полномочия по взиманию штрафов по 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству до сих пор не рассмотрел этот законопроект, несмотря на то что Шувалов еще в октябре 2015 года попросил премьера Дмитрия Медведева ускорить прохождение проекта в Думе.
«Он жестковат, понятно. У неплательщиков, которые имеют сейчас возможность штрафы не платить, такой возможности практически не будет, если у правительства Москвы появится такая компетенция», — говорил тогда Шувалов. Он не исключал, что эту норму можно распространить в целом по стране. Как пояснял РБК федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, московские власти жалуются на неэффективную работу Госавтоинспекции, в результате чего нарушители избегают штрафов.
Принятию законопроекта в Думе VI созыва сопротивлялся первый зампредседателя профильного комитета, депутат-единоросс Вячеслав Лысаков. По его мнению, передача дополнительных функций Москве может обернуться многочисленными нарушениями закона, как это произошло при передаче столице полномочий по взиманию штрафов за неправильную парковку.