Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов настаивает на скорейшей передаче властям Москвы полномочий МВД по взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения. Законопроект об этом Дума до сих пор не приняла

Игорь Шувалов (Фото: ТАСС)

В четверг, 31 августа, в московском Центре организации дорожного движения прошло заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Ее председатель, первый вице-премьер Игорь Шувалов, заявил, что ситуация в столице «будет еще безопаснее», если Дума примет законопроект правительства о передаче городским властям полномочий по взиманию штрафов.

«У нас, к сожалению, некоторые законодательные инициативы не оформлены в законы с тем, чтобы субъекты решением правительства могли получать полномочия [по рассмотрению нарушений правил дорожного движения]», — сказал Шувалов. По его словам, сложности с принятием документа вызваны подозрениями, что передача полномочий от МВД региону создаст почву для злоупотреблений со стороны местных чиновников. Но при современных цифровых технологиях это невозможно, считает первый вице-премьер.

Законопроект о передаче властям Москвы полномочий по ведению дел о нарушениях ПДД, зафиксированных видеокамерами, был внесен правительством в мае 2015 года. Инициировал поправки в Кодекс об административных правонарушениях глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. В результате Москве могут быть переданы полномочия по взиманию штрафов по 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству до сих пор не рассмотрел этот законопроект, несмотря на то что Шувалов еще в октябре 2015 года попросил премьера Дмитрия Медведева ускорить прохождение проекта в Думе.

«Он жестковат, понятно. У неплательщиков, которые имеют сейчас возможность штрафы не платить, такой возможности практически не будет, если у правительства Москвы появится такая компетенция», — говорил тогда Шувалов. Он не исключал, что эту норму можно распространить в целом по стране. Как пояснял РБК федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, московские власти жалуются на неэффективную работу Госавтоинспекции, в результате чего нарушители избегают штрафов.

Принятию законопроекта в Думе VI созыва сопротивлялся первый зампредседателя профильного комитета, депутат-единоросс Вячеслав Лысаков. По его мнению, передача дополнительных функций Москве может обернуться многочисленными нарушениями закона, как это произошло при передаче столице полномочий по взиманию штрафов за неправильную парковку.