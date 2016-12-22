ФСБ задержала готовивших теракты в Москве на 1 сентября членов ИГ

По данным спецслужбы, один из задержанных планировал совершить нападение с холодным оружием, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой

Фото: Подгорчук Александр / «Коммерсантъ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить теракты в Москве в местах массового скопления людей.

По данным спецслужбы, оба террориста были членами «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) и готовились совершить теракты 1 сентября.

«Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-Байрам, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую «клятву верности террористам». После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Второй задержанный, у которого было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным ФСБ, собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.

В ФСБ пояснили, что в сотовом телефоне одного из задержанных были обнаружены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта.

В настоящее время ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении обоих задержанных уголовных дел.

В середине августа 2017 года ФСБ задержала еще троих граждан государств Центральной Азии, которые вместе гражданином России, собирались, по версии следствия, совершить несколько взрывов на объектах транспорта и в крупных торговых центрах в Москве и Московской области. Тогда ФСБ сообщала, что среди задержанных оказался эмиссар ИГ, «курировавший подготовку преступления», специалист по изготовлению взрывных устройств и двое смертников.

31 июля еще двое сторонников ИГ (также выходцев из Центральной Азии) были задержаны ФСБ в Подмосковье. По данным спецслужбы, задержанные «общались с членами ИГ из Сирии и ждали от них указаний по поводу закупки огнестрельного оружия, комплектующих для самодельной взрывчатки и выбору объектов для совершения терактов»



Еще четверых боевиков ИГ задержали в Москве 25 мая. По данным ФСБ, они собирались совершить теракт в общественном транспорте в столице.​

В августе 2017 года ИГ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском Каспийске (один из сотрудников полиции из-за полученных ножевых ранений скончался, а еще один был госпитализирован) и прохожих в центре Сургута (ножевые ранения получили восемь человек).

Последний в России крупный теракт, устроенный подрывником-смертником, произошел 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. В результате взрыва тогда погибли 16 человек, включая исполнителя, более ста человек пострадали. В тот же день еще одну бомбу обезвредили на станции метро «Площадь Восстания».

По данным следствия, террористом-смертником, погибшим при взрыве в петербургском метро, был 22-летний выходец из киргизского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов.

В июле 2017 года ФСБ сообщила о задержании еще одной группы террористов, которые готовили теракты на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге.

В конце июля заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что за последние полгода силовики выявили 13 терактов, из которых 12 были пресечены на стадии приготовления.​