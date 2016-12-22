Бизнесмен Михайлов отверг существование солнцевской ОПГ

Бизнесмен Сергей Михайлов на пресс-конференции в Москве заявил, что солнцевской группировки де-факто нет, а в 1990-е годы он всегда придерживался закона

Сергей Михайлов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Бизнесмен Сергей Михайлов днем 31 августа провел пресс-конференцию в Москве, связанную с претензиями к политику Алексею Навальному. Он подчеркнул, что считает нарушением чести и достоинства расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором его назвали «криминальным авторитетом 1980 и 1990-х», а также «главой солнцевской ОПГ, более известным как Михась».

«Вы должны знать чтó, прежде чем сказать, солнцевская преступная группировка... Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — подчеркнул бизнесмен.

«Фактически ее [ОПГ] не существует, де-факто ее нет. В 90-х годах кто-то отстаивал свой бизнес, но всегда придерживались закона. Ведь в Библии сказано, по делам их узнаете их», — объяснил свою позицию Михайлов.

Поддержал бизнесмена и его помощник, автор книги «Михайлов или Михась?» Олег Якубов. Он подчеркнул: «Нет ни одного документа, подтверждающего преступную деятельность ОПГ».

Ранее Михайлов потребовал от ФБК и лично от Алексея Навального по 250 тыс. руб., однако Люблинский суд отклонил его иск.

Бизнесмен подчеркивал в комментарии РБК, что никогда не был связан с преступной группировкой. Он не был осужден по ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ст. 209 УК РФ (бандитизм) или ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ, а значит, как указывал Михайлов, приписывание ему связей с ОПГ противоречит ст. 49 Конституции, согласно которой гражданин может быть признан виновным только по решению суда.

«Я не жажду крови, пусть извинится — и все», — заявил Михайлов, отвечая на вопрос, чего он ждет от Навального. При этом бизнесмен, по его собственным словам, не собирается записывать видеообращения к политику, как Алишер Усманов.

Отвечая на вопросы журналистов, Михайлов также рассказал, что не пользуется часами, которыми весной 2014 года его наградил президент. «Они лежат как память», — пояснил он.

По словам Якубова, бизнесмен получил награду за помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В 2014 году в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг награждение Михайлова. Но сам бизнесмен на пресс-конференции заявил, что тот мог просто не знать о таком решении президента.

По данным газеты «Коммерсантъ», свою единственную судимость Михайлов получил еще в 1984 году, когда Мосгорсуд приговорил его к трем годам условно по обвинению в мошенничестве.

В июне 2016 года Михайлов стал одним из первых россиян, кому удалось воспользоваться «правом на забвение».. Он потребовал удалить из поисковых систем 172 ссылки, по которым его имя упоминалось в связи с солнцевской ОПГ. Бизнесмен подчеркивал, что в 1998 году суд в Швейцарии обвинял его в участии в ОПГ, но тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт.

В результате по требованию Михайлова «Яндекс» и Google скрыли часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево» и ряду схожих формулировок.​