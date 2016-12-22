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Что изменится в российском законодательстве в сентябре
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Что изменится в российском законодательстве в сентябре
Общество, 18:36
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Что изменится в российском законодательстве в сентябре
В начале сентября в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, административного, страхового и транспортного законодательства.

Образование

С 1 сентября стипендии будут проиндексированы на 5,4%.

С 1 сентября в связи с истечением нормативных сроков освоения образовательных программ должна быть отменена такая форма получения образования, как интернатура.

Страхование

С 11 сентября в информационную систему соответствующего федерального надзорного органа должны заноситься сведения о нарушениях страхователем правил и норм эксплуатации объекта, которые повлекли наступление страхового случая. Сведения заносятся для расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности опасного объекта.

С 25 сентября для проведения ремонта или получения выплаты в рамках ОСАГО к собственному страховщику можно будет обращаться только в случае ДТП с участием трех и более транспортных средств. В настоящий момент к своему страховщику можно обращаться в случае ДТП с двумя автомобилями.

Гражданство

С 1 сентября совершеннолетние и дееспособные лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны приносить присягу. В случае отказа от принесения присяги, решение в выдаче гражданства подлежит отмене.

С 1 сентября упрощается получение гражданства России для граждан Украины при отказе от гражданства Украины. Гражданину Украины, желающему получить российское гражданство по упрощенной схеме нужно предоставить нотариально заверенную копию заявления об отказе от украинского гражданства, направленного в полномочный орган Украины.

Транспорт

С 29 сентября в договоре воздушной перевозки пассажира, предусматривающем условие о невозврате провозной платы при его расторжении, может не предусматриваться норма бесплатного провоза багажа. Также в случае заключения такого договора пассажир оплачивает полет, а провоз багажа оплачивается отдельно, при сдаче багажа. Перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора воздушной перевозки. В то же время, договор, предусматривающий возврат провозной платы при расторжении договора перевозки, обязан содержать норму бесплатного провоза багажа. Эта норма не может быть установлена меньше 10 кг на одного пассажира.

Информация

С 1 сентября доступ к информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе, содержащей сетевые адреса, позволяющие идентифицировать запрещенные в Российской Федерации сайты, может быть предоставлен Роскомнадзором пользователям интернета по соответствующему запросу о конкретном доменном имени на сайте ЕАИС. Доступ правоохранительным органам предоставляется путем создания учетных записей в реестре, владельцам сайтов - после прохождения процедуры регистрации на вышеуказанном сайте, операторам связи - в автоматическом режиме.

Пожарная безопасность

С 26 сентября вносятся изменения в противопожарные правила. В частности, в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. Также предъявляются противопожарные требования к транспарантам и баннерам, размещаемым на фасадах, которые теперь должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных противодымных проемов в фасадах зданий. Запрещается прокладка на поверхности зданий открытым способом электрических кабелей и проводов.

Трудовые отношения

С 1 сентября изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации можно будет внести только отдельными федеральными законами. Положения, вносящие изменения в Трудовой кодекс не могут включаться в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты.

Юридические лица

С 1 сентября по решению регистрирующего органа из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) дополнительно могут исключаться юридические лица в случае невозможности ликвидации юрлица из-за отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации, а также в случае наличия сведений в ЕГРЮЛ, в отношении которых запись о недостоверности сведений содержится более 6 месяцев.

Уголовное законодательство

С 1 сентября копии обвинительных приговоров, в случаях, предусмотренных федеральным законом, будут также направляться в органы, ведающие делами о гражданстве.

Банки и финансы

С 1 сентября 2017 года брокер, использующий клиентские денежные средства в интересах клиента и не являющейся кредитной организацией, обязан ежемесячно рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ). Расчет этого показателя производится согласно устанавливаемой Центробанком формуле расчета. Информация о значении рассчитанного ПКЛ и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна в течение пяти лет с даты расчета.

С 5 сентября вводится порядок проведения специализированных проверок Банком России микрокредитных компаний и кредитных потребительских кооперативов. Проверка не может превышать 20 рабочих дней и должна проводиться только по вопросу соблюдения законодательства и нормативов ЦБ.

С 30 сентября банки получат право использовать личный кабинет для обмена документами с Банком России, а также для передачи отчетности в Банк России.

30 сентября истекает срок приведения биржами правил листинга в части определения независимости членов совета директоров в соответствие с установленными ЦБ критериями.

Закупки

30 сентября истекает срок размещения Казначейством России информации, которая включается в каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реклама

С 1 сентября при размещении телевизионной рекламы, в которой используются данные результатов исследования объема зрительской аудитории, рекламодатели и их представители должны указывать данные только в соответствии с договором, заключенным на проведение исследования.

Автор: Алексей Митраков.
Теги: законодательство
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