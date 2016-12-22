Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы науке и человечеству

Избрание президентом США Дональда Трампа и дебаты о Brexit привели к росту популизма, который является серьезной угрозой для науки. Люди все больше верят слухам и все меньше опираются на научные факты, заявили ведущие ученые

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Лауреаты Нобелевских премий заявили, что поляризация общества по политическим вопросам и рост популизма в политике представляют серьезную угрозу научному прогрессу. Издание Times Higher Education опросило около 50 лауреатов в области естественных наук, медицины и экономики. Они поделились своими взглядами по ряду вопросов от финансирования учебных заведений до крупных угроз человечеству.

Один из вопросов касался степени влияния популизма и политической поляризации на современную науку. 70% опрошенных заявили, что считают это «огромной угрозой» (40%) или «серьезной угрозой» (30%) для науки. Еще 25% респондентов заявили об «умеренной» угрозе.

Как отмечает THE, рост популизма и поляризации общества в США связаны с президентством Дональда Трампа, в Великобритании — с политическим расколом из-за выхода из ЕС.

Некоторые лауреаты рассказали о своей обеспокоенности ситуацией, когда некоторые политики-популисты игнорируют научные доказательства по той или иной теме. Один из лауреатов Нобелевской премии по химии 2016 года, сотрудник Университета Страсбурга Жан-Пьер Соваж отметил, что «многие ставят факты под вопросы, предпочитая верить слухам, а не устоявшимся научным фактам». Директор Института исследований малярии Джона Хопкинза Питер Агре, получивший премию в области химии за открытие аквапорина в 2003 году, сказал, что Трамп «щеголяет невежеством» в попытках добиться расположения определенных слоев населения США. Президент страны является «необычайно неосведомленным и дурным» человеком, считает ученый.

Сложившийся политический климат может привести к «антиинтеллектуализму» и сокращению расходов на науку, заявили другие участники опроса.

Среди наибольших угроз научному сообществу респонденты выделили рост стоимости обучения в вузах и недофинансирование государственных университетов, об этом сказали 40% опрошенных ученых.

Говоря о наиболее серьезных угрозах для человечества в целом, более трети опрошенных ученых выделили рост населения Земли и связанное с этим ухудшение экологической обстановки. Около четверти (23%) респондентов заявили о риске ядерной войны. THE пишет, что, «вероятно, озабоченности, связанные с политикой, привели к росту страха ядерной войны». Угроза такой войны, полагают лауреаты престижных премий, исходит от «диктаторов-милитаристов», «популистских политических режимов, обладающих ядерным оружием», и от террористов.

Дональда Трампа главной угрозой правам человека в январе назвала правозащитная организация Human Rights Watch, она также акцентировала популистскую риторику президента. В частности, контрпродуктивными правозащитники назвали критические заявления президента США о мусульманских сообществах.