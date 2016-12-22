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МВД не нашло признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе мальчика
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МВД не нашло признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе мальчика
Общество, 01:42
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МВД не нашло признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе мальчика
Полиция не нашла признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе ребенка, у которого медэксперты обнаружили алкоголь в крови. Ранее следователь подавал рапорт о возможном факте спаивания мальчика «неустановленными лицами»
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Подмосковная полиция не стала возбуждать уголовное дело по признакам «спаивания» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Рапорт о том, что ребенка могли напоить «неустановленные лица» ранее подавал следователь МВД «Балашихинское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

После получения заключения судебно-медицинской экспертизы полиция проводила доследственную проверку по ст. 151. УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Под эту статью также подпадает и вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя.

Проверка проводилась для выяснения обстоятельств попадания в кровь погибшего ребенка алкоголя. По данным «РИА Новости», в ходе проверки следователи выясняли, не напоили ли мальчика алкоголем его родственники. По итогам проверки 26 августа было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. «Материалы переданы в прокуратуру Балашихи для проверки законности принятого решения», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Ранее RT сообщил, что следователь МУ МВД «Балашихинское» Дмитрий Аринушкин, который вел это дело, в начале июня подал рапорт о том, что ребенка могли напоить «неустановленные лица». Он отмечал наличие признаков преступления по ст. 151. УК РФ.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко подтверждал РБК факт рапорта. По его словам, под «неустановленными лицами» подозревали «в первую очередь его». «Но уверен, что рапорт как всплыл, так и утонет — соответственно, он никак не повлияет на суд», — говорил Шимко.

Шестилетний мальчик погиб в ДТП в округе Балашихи Железнодорожное 23 апреля. Медицинская экспертиза установила, что в крови погибшего находилось 2,7 промилле алкоголя, из-за чего дело против водителя автомобиля Ольги Алисовой было закрыто. Родители ребенка утверждали, что результаты экспертизы были подменены, а видеозаписи камер наблюдения уничтожены.

После жалоб родителей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», по которому проверят действия медиков, выявишвих в крови ребенка алкоголь.

Впоследствии против водителя автомобиля было возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 264 УК РФ. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ее поместили под домашний арест до 15 сентября.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: МВД , Балашиха , «пьяный» мальчик
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