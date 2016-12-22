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Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем
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22:12
Мария Бондаренко
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

Подъем обломков самолета Ту-154

Фото: Пресс-служба МЧС России / ТАСС
Крушение Ту-154 над Черным морем
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Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы Ту-154, который разбился близ Сочи в декабре прошлого года. По данным ведомства, причиной крушения могло стать нарушение пространственной ориентировки командира судна

Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — приводит сообщение оборонного ведомства «Интерфакс».

Кроме того, в сообщении сказано, что комиссией «не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов». Также комиссия не выявила «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг», отмечается в сообщении Минобороны.

В комиссию, которая занималась расследованием катастрофы, входили эксперты оборонного ведомства, представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Минтранса, Минпромторга, а также авиационного концерна «Туполев».

Фотогалерея Обнаруженные во время поисковой операции фрагменты Ту-154 Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря, после дозаправки в аэропорту Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты трех российских телеканалов... Показать 12 фотографий

В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу говорил журналистам, что причина крушения Ту-154 под Сочи установлена «на 99%».

В марте газета «Коммерсантъ» сообщала, что по одной из версий к крушению самолета могло привести «иллюзорное состояние» пилота. Издание писало, что через минуту после отрыва от взлетной полосы пилот неожиданно отправил лайнер в пике, вместо того чтобы продолжать набор высоты. Такое поведение авиаэксперты издания объясняли спецификой ночного вылета. По их словам, через ​несколько секунд после отрыва от хорошо освещенной взлетной полосы в Адлере и пересечения также подсвеченной береговой линии «сразу попадаешь как будто в черную дыру». Пилот оказывается «во власти собственных иллюзий» и не может правильно оценить положение самолета в пространстве.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России и направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после взлета с аэропорта Адлера. На борту лайнера находились 92 человека, ​все они погибли. Среди жертв были участники ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты нескольких российских телеканалов.
  

Теги
авиакатастрофа, Минобороны, Сочи, Ту-154
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