Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование

Суд в Подмосковье обязал Минфин заплатить 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина за незаконное содержание под стражей и под домашним арестом в течение 2,5 года. Сам Дадин просил о компенсации в 5 млн руб.

Ильдар Дадин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Железнодорожный суд Московской области сегодня постановил взыскать с Минфина 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ильдара Дадина Алексея Липцера.

Ильдар Дадин обращался с требованием присудить ему компенсацию в размере 5 млн руб. за незаконное задержание и содержание под стражей и под домашним арестом в течение более чем двух лет, уточняет «Интерфакс».

Представитель Минфина в ходе заседания суда настаивал, что сумма иска является чрезмерной, так как «не соответствует требованиям разумности и справедливости».

В свою очередь, адвокат Дадина просил суд удовлетворить иск в полном объеме. «Два с половиной года преследования — существенный срок», — подчеркнул он (цитаты по ТАСС).

По словам самого Дадина, сумма, заявленная в иске, определяется количеством дней со дня начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии, а в основании расчетов лежит правомерная практика европейских и российских судов по подобным делам.

Дадина задержали 30 января 2015 года. Его обвинили в нарушении ст. 212 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность, если гражданин был более двух раз в течение полугода привлечен к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий (ст. ​20.2 КоАП РФ). Наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет. В декабре 2015 года Дадина признали виновным. Таким образом, он стал первым в России осужденным по этой статье с момента ее принятия в 2014 году.

Наказание Дадин отбывал сначала в карельской, а затем в алтайской колонии, куда его перевели после неоднократных жалоб на издевательства и пытки.

В феврале 2017 года Верховный суд России постановил отменить ему приговор, а также признать за ним право на реабилитацию. Суд нашел противоречия в статье о нарушениях на митингах, указав, что привлекать к ответственности людей за принятие участия в мирных акциях нельзя. «Введение уголовной ответственности за нарушения на митингах допустимо, если оно эквивалентно характеру и степени общественной опасности», — отметили в Конституционном суде. Он постановил, что другое трактование статьи нарушает конституционные права граждан России.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. 23 мая он стал лауреатом премии Немцова «За отстаивание демократических ценностей в России».