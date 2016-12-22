Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку

Президент США пристыдил тележурналистку Кэтти Гриффин, которая снялась в видео и фотосессии, где позирует с муляжом его отрезанной головы. Трамп заявил, что это видео было тяжело смотреть его детям, особенно 11-летнему сынуПрезидент Дональд Трамп пристыдил телеведущую Кэтти Гриффин, снявшуюся в ролике с муляжом его отрезанной головы. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.
«Кэти Гриффин должно быть стыдно. Мои дети, особенно мой 11-летний сын Бэррон, тяжело перенесли это», — написал он.
До этого Секретная служба США заявила, что изучает материалы, где Гриффин показывает муляж отрезанной головы Трампа, об этом говорится в Twitter ведомства.
«Принято в разработку! У Секретной службы есть надежное защитное подразделение, которое мониторит открытые источники и социальные сети, оценивая угрозы», — говорится в сообщении службы.
Ведущая эфира CNN Кэтти Гриффин снялась в фотосессии и видео, где позировала с макетом головы Трампа, об этом сообщило TMZ. Автор фотосессии Тайлер Шилдс известен своими провокационными работами. После участия в фотопроекте Гриффин пошутила, что теперь ей вместе с Шилдсом придется переехать в Мексику, чтобы избежать преследования властей.
Позднее журналистка опубликовала в Twitter видеообращение, где приносит свои извинения и называет сделанный снимок «большой ошибкой». Кроме того, Гриффин сообщила об удалении фотографии из своих аккаунтов в социальных сетях.
Ранее Трамп заявил о своем недовольстве клипом рэппера Snoop Dogg, в котором есть персонаж, внешне похожий на действующего президента США и загримированный под клоуна. По сюжету клипа, герой Snoop Dogg стреляет клоуну в голову. Тогда Трамп заявил, что если бы подобный клип появился при предыдущем руководстве страны, то рэппер мог бы попасть под суд.
В конце января с критикой Трампа выступила Мадонна, которая приняла участие в женском марше против его избрания президентом и спела со сцены обращенную к нему нецензурную песню.