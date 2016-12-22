Трамп пристыдил снявшуюся с его «отрезанной головой» журналистку

Дональд Трамп Фото: Carlo Allegri / Reuters

Президент США пристыдил тележурналистку Кэтти Гриффин, которая снялась в видео и фотосессии, где позирует с муляжом его отрезанной головы. Трамп заявил, что это видео было тяжело смотреть его детям, особенно 11-летнему сыну