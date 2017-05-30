Песков отказался комментировать критику дочери в адрес Собянина

Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать критику своей дочери Елизаветы в соцсетях в адрес мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, она «взрослая женщина» и может сама участвовать в дискуссиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его дочь уже взрослая и может самостоятельно участвовать в дискуссиях, передает «РИА Новости».

Представитель Кремля отказался обсуждать пост своей дочери в Instagram, где она раскритиковала планы мэра Москвы Сергея Собянина расширить тротуары. Она назвала их попыткой превратить город в «столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов». По мнению Елизаветы, идея расширения тротуаров в таком «мегаполисе, как Москва», является «крайне» странной. Она отметила, что «семь, а то и девять из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется», а «оставшиеся 5/3 дышать строительной пылью тоже не особо». «Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города», — написала Елизавета Пескова. Она подчеркнула, что Москва «при всем желании» не может стать пешеходной, «в силу климата и больших расстояний».

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Май 30 2017 в 8:34 PDT

При этом Елизавета Пескова поддержала программу реновации. Она выразила восхищение «решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу». Она подчеркнула, что «город должен обновляться».

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли он позицию дочери относительно программы реновации и расширения тротуаров, заявил, что «не хотел бы это обсуждать». «Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь, и не думаю, что это кого-то касается. Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, как давно Елизавета была в Москве, чтобы оценить ситуацию, Песков ответил, что «пару дней назад», отмечает агентство.

В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса.

В течение месяца в столице прошло несколько массовых акций противников реновации. 27 и 28 мая митинги в различных районах города собрали до 6 тыс. участников.