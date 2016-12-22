Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры

Министерство обороны России опубликовало видеоролики, где виден запуск крылатых ракет «Калибр», о котором военное ведомство сообщило утром 31 мая. В частности, в операции приняли участие фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар». В случае с последней ракеты уходили на цель из-под воды.
На видео показано, как ракеты поражают некие объекты в равнинной части и в горах. По данным Министерства обороны, целями служили техника и живая сила боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Речь шла в том числе о террористах, переброшенных в район Пальмиры из Ракки.
Военные действия в сирийской провинции Хомс сейчас идут примерно в 20 км к востоку от Пальмиры, освобожденной в начале этого года при поддержке ВКС России. Целью наступления правительственной армии являются освобождение газового месторождения Арак и снятие осады с военного аэродрома в Дейр-эз-Зоре.
Оснащенный крылатыми ракетами «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море в начале мая. В последние недели сообщалось об участии корабля в учениях у берегов Ливии и Кипра.