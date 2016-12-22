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Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры

Запуск крылатых ракет «Калибр»

Фото: Минобороны России
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Министерство обороны опубликовало видео, на котором показаны запуски ракет «Калибр» по целям боевиков в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеоролики, где виден запуск крылатых ракет «Калибр», о котором военное ведомство сообщило утром 31 мая. В частности, в операции приняли участие фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар». В случае с последней ракеты уходили на цель из-под воды.

На видео показано, как ракеты поражают некие объекты в равнинной части и в горах. По данным Министерства обороны, целями служили техника и живая сила боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Речь шла в том числе о террористах, переброшенных в район Пальмиры из Ракки.

Военные действия в сирийской провинции Хомс сейчас идут примерно в 20 км к востоку от Пальмиры, освобожденной в начале этого года при поддержке ВКС России. Целью наступления правительственной армии являются освобождение газового месторождения Арак и снятие осады с военного аэродрома в Дейр-эз-Зоре.

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Оснащенный крылатыми ракетами «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море в начале мая. В последние недели сообщалось об участии корабля в учениях у берегов Ливии и Кипра. 

Теги
Сирия, ракеты «Калибр»
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