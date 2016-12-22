Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и его коллегу Сергея Павлова. Это может быть связано с тем, что брат Павлова с 2011 года получил госконтракты на поставку техники в ведомство на 195 млн руб.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, который отвечает за развитие IT, и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов были задержаны в середине марта по подозрению в мошенничестве. Об этом написало издание TAdviser со ссылкой на источники и подтвердили три собеседника «Коммерсанта» на IT-рынке.

Пресс-секретарь Мосгорсуда в беседе с изданием рассказал, что Хорошевский районный суд столицы постановил арестовать Гуральников и Павлова еще в середине мая.

Вместе с ними под стражей находятся председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Топ-менеджер крупной IT-компании в разговоре с изданием поясняет, что сотрудники правоохранительных органов могли заинтересоваться тем, что фирмы Романа Павлова «выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем». Еще двое собеседников «Коммерсанта» на IT-рынке подтвердили, что Роман и Сергей Павловы — братья.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается газета, компании, которые контролирует Роман Павлов и Александр Литвинов, либо аффилированные с ними, за шесть лет — с 2011 года — получили не менее 195 млн руб. на госконтрактах. Они были связаны с поставками компьютерной техники, оборудования и ее техоподдержки в различных управлениях Федерального казначейства. ​​