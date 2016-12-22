Что изменится в российском законодательстве в июне

В начале лета в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, судебного и строительного законодательства.

С 1 июня уголовные дела с участием присяжных заседателей могут рассматриваться также в районных судах и гарнизонных военных судах.

С 1 июня подсудимый, его защитник и государственный обвинитель будут вправе заявлять лишь один немотивированный отвод присяжному заседателю.

С 1 июня запрещается профессиональное вождение транспорта на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

30 июня истекает срок применения контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах до 1 февраля 2017 года.

С 1 июня у банков будет два вида лицензий — базовая и универсальная. Привлекать деньги у иностранных лиц, предоставлять деньги иностранным лицам и выдавать им банковские гарантии будут иметь право только банки с универсальной лицензией. Размер минимального уставного капитала для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией установлен в 300 млн руб., с универсальной — в 1 млрд руб. Уже существующие банки с 1 июня 2017 года признаются банками с универсальной лицензией.

С 3 июня вводятся ограничения для акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов касательно сделок с производными финансовыми инструментами и сделок РЕПО. Стоимость лотов производных финансовых инструментов, стоимость активов, полученных по первой части договора РЕПО, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам и заемные средства в совокупности не должны превышать 40% стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

С 16 июня в целях совершенствования процедур предупреждения банкротства банков Центральный банк России получает право на создание Фонда консолидации банковского сектора.

Также с 16 июня ЦБ получит право направлять в коммерческий банк своих представителей для анализа финансового положения с целью решения вопроса об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

29 июня истекает срок, в течение которого участники платежной системы Банка России должны обеспечить требуемую ЦБ защиту информации при выполнении денежных переводов​.

С 28 июня законодательно определяется понятие «иностранные финансовые инструменты». К ним будут отнесены:

ценные бумаги нерезидентов, которым присвоен международный идентификационный код ценной бумаги;

доли участия в уставных капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство;

доли в имуществе иностранных структур; договоры по производным финансовым инструментам, если хотя бы одной стороной договора является нерезидент;

доверительное управление имуществом, учрежденное в соответствии с иностранным законодательством;

договоры займа с нерезидентами;

кредитные договоры с банками за пределами России.

С 28 июня увеличивается с одного года до трех лет срок, в течение которого возможно привлечение контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве. Также запрещается исключение юридического лица из ЕГРЮЛ при наличии у регистрирующего органа сведений о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица. Также исключение общества с ограниченной ответственностью из ЕГРЮЛ влечет последствия, предусмотренные для отказа основного должника от исполнения обязательств.

С 3 июня повышаются тарифы «Почты России». За пересылку простой почтовой карточки будет взиматься плата 16 руб. (сейчас 14 руб.), заказной почтовой карточки — 33 руб. (29 руб.), простого письма — 22 руб. (19 руб.), заказного письма — 41 руб. (37 руб.), простой бандероли — 40 руб. (37 руб.), заказной бандероли — 60 руб. (сейчас 53 руб.).

С 30 июня перестает быть обязательным досудебный порядок урегулирования споров в сфере ОСАГО.

С 30 июня граждане будут включаться в реестр обманутых дольщиков в случае соответствия следующим критериям: