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Умер инициатор возрождения КВН Андрей Меньшиков
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Умер инициатор возрождения КВН Андрей Меньшиков
Общество, 18:29
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Умер инициатор возрождения КВН Андрей Меньшиков
В Москве скончался поэт и писатель Андрей Меньшиков, который в 1960-х годах был капитаном команды КВН МИСИ, а позднее организовал возрождение Клуба веселых и находчивых после долгого перерыва

В Москве на 73-м году жизни скончался поэт и писатель, инициатор возрождения в 1986 году Клуба веселых и находчивых (КВН) Андрей Меньшиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его семью.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков в разговоре с РБК назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН. «У меня с Андреем Меньшиковым связано очень много, мы были моложе, он играл в команде своего вуза НИЯУ МИФИ и был одним из капитанов. Мы с ним в дуэте делали много передач: «А ну-ка девушки и передачу Вираж, передачу Двенадцатый этаж. Он был основной толчковой силой возрождения КВН. Потом по разным причинам Андрею пришлось из Молодежки уйти, и мы как-то больше не пересекались. Я считаю, что ему меньше было воздано, чем он заслуживал, но так у нас в жизни бывает», — сказал Масляков.

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман в беседе с РБК назвал Меньшикова светлым и скромным человеком. «Эта новость безумно огорчила. Уход любого человека это грустно, а Андрей Меньшиков был, бесспорно, хороший, светлый, добрый и очень талантливый человек. Мы с ним играли в одном сезоне в КВН в 68 году. Поразительно насколько он был скромным и застенчивым, много лет работал в детской редакции центрального телевидения. Ему очень подходило работать с детьми, потому что он очень умный и интеллигентный. Эти качества все любили и ценили. Мне хочется выразить глубочайшие соболезнования всем тем, кто его любил и знал. Он заслужил долгую долгую память», — сказал Гусман.

Меньшиков родился 19 апреля 1945 года. Учился в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ). В 1960-х годах был капитаном команды КВН своего вуза. В 1986 году выступал инициатором возрождения КВН.

С 1975 года работал на Центральном телевидении в должности заведующего отделом массовых передач и конкурсов молодежной редакции. На его счету участие в создании таких передач, как «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «Наша биография».

С 1987 года Меньшиков работал в детской редакции Центрального телевидения, создавал передачи «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «С утра пораньше», «Праздники детства» и другие. На счету Меньшикова также авторство стихов детских песен, пьес, мюзиклов, сценариев фильмов. Он является одним из сценаристов мультсериала для взрослых «Великолепный Гоша».

В 1993 году был удостоин звания Заслуженный деятель искусста России.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов.
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