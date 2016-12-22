На рекультивацию подмосковной свалки попросили миллиард рублей из бюджета

1 октября в Подмосковье закрывается мусорный полигон Царево. Решение об этом приняли власти региона после массовых нарушений при его эксплуатации. Владелец полигона просит дать ему из бюджета миллиард рублей на рекультивацию

Мусорный полигон Царево (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Полигон Царево в Пушкинском районе Подмосковья с 1 октября прекратит прием твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом РБК рассказал министр экологии Московской области Александр Коган и подтвердил совладелец эксплуатирующей полигон компании Владимир Афанасенко.

Соответствующее объявление уже вывешено при въезде на полигон. 1 октября на Царево приедут представители областного минэкологии, Росприроднадзора и прокуратуры, после чего будет выставлен пост охраны. Решение о закрытии принято из-за многочисленных нарушений при эксплуатации и жалоб местных жителей. Материалы проверки полигона переданы в полицию.

Фото: Ирина Березикова для РБК

Полигон возле села Царево появился в 1985 году, в год он принимает до 500 тыс. т отходов из столицы и северо-восточного Подмосковья — Пушкинского района, Ивантеевки, Королева. Сейчас его высота достигает 40 м, расстояние до ближайших домов жителей села — около 700 м.

Эксплуатирует полигон АО «Экопром», его учредитель Владимир Афанасенко является совладельцем почти трех десятков компаний (данные СПАРК), входит в совет директоров Проминвестбанка, еще в восьми организациях числится руководителем. Афанасенко, в частности, является президентом НП «Группа социальной адаптации «Аватар» (деятельность по уходу с обеспечением проживания) и гендиректором АО «Лаборатория космического питания» (производство диетических продуктов).

«Царево нельзя назвать полигоном, это свалка. Мы видели много полигонов, но такого безобразия нет нигде, ни одно элементарное правило здесь не выполняется. Министерством проведен расчет ущерба окружающей среде в результате деятельности АО «Экопром», результаты расчета направлены в отдел полиции по Пушкинскому району для проведения проверки», — рассказал РБК представитель подмосковного минэкологии.

По данным ведомства, проектные возможности Царево давно исчерпаны, тело полигона уже вышло за отведенный участок, за различные нарушения при эксплуатации «Экопром» неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Министерством проведен расчет ущерба окружающей среде в результате деятельности АО «Экопром», результаты расчета направлены в отдел полиции по Пушкинскому району для проведения проверки», — рассказал РБК представитель минэкологии.

По словам жителей села Царево, после закрытия в июне 2017 года полигона Кучино в Балашихе жить возле свалки стало просто невыносимо. На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым 7 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Царево будет закрыт до 1 сентября, однако после этой даты полигон продолжил принимать отходы.

«Мусор возят круглосуточно, по ночам все в огнях, такое ощущение, что мы в центре Москвы живем. Люди не верят ни во что, они злые и разъяренные. Пишем жалобы четыре месяца, а результата нет. Если свалку не закроют, пойдем с одиночными пикетами в Троице-Сергиеву лавру и к Кремлю, пусть иностранцы знают», — рассказала РБК жительница села Ирина Березикова.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мусоропотоки с Царево будут перенаправлены в Ногинский район, на полигон Тимохово. Тариф на захоронение ТКО там в 2,5 раза выше, а с учетом дополнительного транспортного плеча затраты у мусоровывозящих компаний вырастут практически в четыре раза, рассказал глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко. В адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева чиновник уже направил обращение с просьбой выделить району субсидии на покрытие этих расходов.

Как рассказал РБК гендиректор ОАО «Полигон Тимохово» Константин Манегин, пока только два мусороперевозчика — компании из Пушкино и Ивантеевки — заключили договоры на транспортировку в общей сложности 3 тыс. т отходов в год.

«Перезаключение договоров идет очень вяло и медленно, по некоторым населенным пунктам вообще не ведется, и есть очень серьезные риски, что при закрытии полигона могут быть серьезные проблемы с отходами в Пушкинском районе», — подтвердил РБК министр экологии Московской области Александр Коган.

Аналогичная ситуация уже была в Чеховском районе нынешним летом, когда закрытие полигона Кулаковский привело к мусорному коллапсу. В течение недели коммунальные отходы или не вывозились вовсе, или сбрасывались мусоровозами в ближайшие канавы и леса.

Миллиард на рекультивацию

Администрация Пушкинского района сейчас решает вопрос о завозе на Царево чистых грунтов, чтобы соблюсти все меры противопожарной безопасности и снизить негативное воздействие, в том числе устранить источники неприятных запахов, рассказал РБК представитель пресс-службы администрации.

Проект рекультивации, разработанный ЗАО «Спецгеология» по заказу «Экопрома», уже готов, рассказал Владимир Афанасенко. Стоимость работ оценивается в миллиард рублей, но у «Экопрома», по словам Афанасенко, таких средств нет, поэтому он считает, что необходимо добиваться финансирования из федерального бюджета по программе «Чистая страна».

Ранее в нее попали три закрытых полигона Подмосковья — Электросталь, Быково и Каширский. В июне-августе 2017 года прошли конкурсы по выбору подрядных организаций, которые будут заниматься рекультивацией. Все три конкурса на общую сумму 1,8 млрд рублей выиграло ООО «МСУ-1» — крупная подрядная организация, близкая к столичным властям и получившая с 2015 года контракты на почти 30 млрд руб.

Гендиректор ЗАО «Спецгеология» Борис Трушин считает, что проект рекультивации Царево в нынешнем виде вряд ли будет реализован, и надо делать новый.

«Работать над проектом Царево мы начали еще в конце 2016 года. Кроме рекультивации действующей свалки, он предусматривает дозагрузку 600 тыс.т в год отходов на соседнем участке в 6 га и создание там цеха мусоросортировки. Из них 2,5 га уже засыпаны мусором без всякого проекта. Кроме того, понятно, что теперь, когда полигон закрывается, ни о какой дозагрузке речи идти не может», — рассказал Борис Трушин РБК.

Жители Царево опасаются, что сортировку построят для отвода глаз, мусор будут измельчать и снова засыпать на свалку.

Справка С 2013 года в Московской области закрыто 24 полигона ТКО. Оставшиеся 15 полигонов, по словам министра регионального минэкологии Александра Когана, эксплуатируются по 40–50 лет, это объекты «старого формата», к тому же их ресурс практически полностью исчерпан. Для решения проблемы в регионе будут построены 12 мусороперерабатывающих комплексов, а также четыре мусоросжигательных завода. Кроме того, объемы захоронения мусора из Москвы на территории Подмосковья планируется снизить в четыре раза до конца 2021 года. «Мы получили соответствующий подтверждающий документ от Москвы, что Москва уменьшит объемы захоронений на территории Московской области в четыре раза до 2021 года. Это будет делаться в связи с тем, что будут вводиться дополнительные мощности по переработке отходов на территории Москвы и в других регионах», — сказал Александр Коган. Сейчас объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, — 11,7 млн т. Из них, по данным регионального минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область, 7,9 млн тонн — Москва.

Кто заплатит за Кучино?

Проект рекультивации полигона Кучино в Балашихе, с резонансного закрытия которого после июньской прямой линии с президентом Владимиром Путиным началась волна ликвидации мусорных полигонов, будет готов в начале ноября. Этот проект также делает ЗАО «Спецгеология». По словам Бориса Трушина, засыпка тела полигона грунтом практически закончена. После прохождения проектом государственной экологической экспертизы будет объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется рекультивацией. Это обойдется бюджету Московской области в 4 млрд руб.

«Росприроднадзором при проведении надзорных мероприятий в отношении ЗАО «Заготовитель», которое эксплуатировало полигон Кучино, был выявлен ряд нарушений. Материалы дел переданы в правоохранительные органы, информацией о возбуждении уголовных дел Росприроднадзор не располагает», — рассказали РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службах Генпрокуратуры и Следственного комитета не смогли оперативно ответить на запросы РБК, возбуждены ли по материалам проверок Росприродназора уголовные дела.

Ущерб, нанесенный свалкой окружающей среде, власти Балашихи оценили в 6,2 млрд руб. Иск на эту сумму был подан к ЗАО «Заготовитель» уже после закрытия полигона. Заседание Арбитражного суда Московской области назначено на 9 ноября.

«Ни имущества, ни денег на счетах у ЗАО «Заготовитель» нет, по этой причине ранее уже возвращались исполнительные листы по нескольким делам о взыскании с этой компании средств», — рассказал РБК представитель Федеральной службы судебных приставов.

Договор аренды земельного участка с «Заготовителем» досрочно расторгнут, в законную силу это решение суда еще не вступило.

Отдых на мусорной куче

Еще один крупный проект будет реализован на месте полигона Некрасовка в черте Москвы. Ландшафтный парк в этом месте обещал к осени 2017 года возвести девелопер «Мортон», эти планы на встрече с жителями еще в 2014 году подтверждал мэр Москвы Сергей Собянин. С тех пор ничего сделано не было.

Полигон Некрасовка (Фото: Владислав Валуйский для РБК)

«В конце 2016 года 100% компании «Мортон» приобрела группа компаний ПИК. Я связался с ее руководством, и оно согласилось взять на себя обязательства «Мортона» по рекультивации полигона. Тем более что после скандала с Кучино никто не хочет повторения истории», — рассказал РБК зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Панов.

В начале сентября в правительстве Москвы состоялось совещание по рекультивации Некрасовки. В протоколе совещания (есть в распоряжении РБК) говорится, что по проекту получены все необходимые разрешительные документы, установлено временное ограждение и пост охраны. Срок окончания рекультивации в протоколе указан 1 сентября 2018 года.

Технический этап, который включает грунтовые работы и строительство инженерных сооружений, должен завершиться в июле 2018 года, уточнил РБК представитель ГК «ПИК».

«Благоустройство с организацией зон отдыха и досуга — это уже следующий этап работ, которые мы выполним к октябрю 2018 года», — отметил собеседник. По его словам, на рекультивацию в бюджете компании заложено около 1 млрд руб.