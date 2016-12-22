МВД назвало причину наезда грузовика на людей в центре Москвы

Наезд грузовика на людей в центре Москвы произошел из-за того, что водитель не справился с управлением, рассказали в полиции. При происшествии пострадали два человека

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Водитель грузовика МАЗ, наехавший на пешеходов в Большом каретном переулке, не справился с управлением, озвучил предварительную версию произошедшего врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов. Об этом сообщает «РИА Новости».

При наезде грузовика пострадали две женщины, им потребовалась госпитализация. После инцидента водитель попытался скрыться с места происшествия. СМИ сообщали, что для его поимки объявлялся план «Перехват». Примерно через час (ДТП произошло в 20:10) полицейские задержали водителя в районе Капотня.

В МВД отдельно отметили, что информация о том, что «грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре столицы, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Как выяснилось впоследствии, одной из пострадавших в этом ДТП была певица Светлана Гейман​, известная под псевдонимом Линда. По данным «информированного источника» «Интерфакса», она получила ушибы и будет выписана в ближайшее время. Вторая пострадавшая в ДТП была направлена на рентген с подозрением на перелом ноги, добавил собеседник агентства.