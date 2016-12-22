Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика

Водитель грузовика, сбивший двух человек в центре Москвы, задержан. Пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось, что виновник ДТП скрылся с места происшествия

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Полицейские задержали водителя МАЗа, который сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД. По словам собеседника агентства, водителя задержали в районе Капотня.

«В 20:10 по адресу: Большой каретный переулок, дом 4, произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной МАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции задержали автомобиль с водителем в районе Капотня», — сказали в ведомстве.

По словам собеседника РБК, пешеходов госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, добавил сотрудник пресс-службы.

Представитель МВД подчеркнул, что информация о том, что водитель грузовика намеренно протаранил группу людей, не соответствует действительности. Речь, по его словам, идет о ДТП.

Ранее сообщалось, что грузовик МАЗ сбил двух пешеходов в районе дома №4 по улице Каретный Ряд. После этого водитель скрылся с места происшествия, полиция объявила план «Перехват».