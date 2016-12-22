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Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов
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Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов
Общество, 19:45
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Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов
Французское посольство разъяснило, что новый порядок, при котором визы будут выдаваться за 48 часов, коснется только Москвы. Туристам из регионов придется ждать оформления виз дольше этого срока
Сервисно-визовый центр Франции в Москве (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Срок выдачи французских виз в 48 часов будет касаться прежде всего Москвы, получателям в виз в других регионах придется учитывать время на доставку паспортов в столицу и обратно. Об этом рассказал генеральный консул Франции в России Марк Седий в среду на встрече с туроператорами.

Генконсул подчеркнул, что 75% виз выдается в Москве. «В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион. Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки», — приводит слова консул «Интерфакс».

Кроме это, Седий напомнил о новой возможности, упрощающей сдачу биометрических данных тем туристам, кто живет далеко от визовых центров. С 27 июня на сайте визового центра можно заказать услугу мобильной биометрии. Услуга обойдется в €150.

На прошлой неделе французский премьер Эдуард Филипп сообщил, что власти Франции сократят срок выдачи туристической визы с момента подачи заявления до 48 часов для граждан десяти иностранных государств. В этот список попала и Россия. Ранее срок выдачи туристической визы во Францию составлял до 10 дней.

Переход на новый срок оформления виз начнется с 1 ноября 2017 года. Помимо России в список стран, где также сократят сроки оформления виз, попали Таиланд, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Бирма, Индия и Индонезия.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Франция , визы
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