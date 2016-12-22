Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Бывший сенатор от Чечни был задержан полицией 30 августа после стрельбы в московском отеле Four Seasons. Ранее сообщалось, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве

ОВД «Китай-город», куда был доставлен Умар Джабраилов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова, который открыл огонь из пистолета в отеле в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мера пресечения была избрана в рамках расследования уголовного дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», добавили в ведомстве. Его допросили по этому делу в качестве ​подозреваемого.

Джабраилов был задержан полицией 30 августа в центре Москвы после стрельбы в отеле Four Seasons. По словам источника РБК в правоохранительных органах, Джабраилов стрелял вверх из наградного пистолета.

Бывшего сенатора доставили в ОВД «Китай-город», после чего источник РБК сообщил, что в гостиничном номере обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.