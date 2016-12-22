Следователь подал рапорт о признаках спаивания «пьяного» мальчика

«Неустановленные лица» могли напоить шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе, сообщал следователь Дмитрий Аринушкин начальству. Мальчка сбили в апреле 2017 года, однако уголовное дело не возбуждали больше месяца

Ольга Алисова. Участница ДТП, повлекшего гибель ребенка (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Следователь МУ МВД «Балашихинское» Дмитрий Аринушкин, который вел дело о гибели в ДТП «пьяного» мальчика, еще в начале июня подавал рапорт своему руководству о том, что «неустановленные лица» могли напоить ребенка, сообщает RT со ссылкой на документ.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко подтвердил РБК, что такой рапорт был. «5 июня была экспертиза по гибели сына, рапорт появился благодаря следователю Аринушкину на следующий день. Он отдал рапорт [начальнику следственного управления МУ МВД России «Балашихинское» Илье] Комарову, и его отправили дальше по служебным ступенькам. Сейчас у них в разработке материалы по теме того, что ребенка якобы спаивали. В разработке некие неустановленные лица, и так понимаю, что в первую очередь подразумевают меня. Но уверен, что рапорт как всплыл, так и утонет — соответственно, он никак не повлияет на суд», — рассказал Шимко.

Рапорт следователя Аринушкина, который цитирует RT, датирован 6 июня 2017 года. «Согласно заключению эксперта <…> обнаруженная концентрация этилового спирта в крови трупа мальчика Шимко Алексея Романовича <…> указывает на то, что пострадавший в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, которое могло соответствовать сильной степени. Исходя из вышеизложенного, следствие приходит к выводу, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. — РБК)», — говорится в документе.

Родители сбитого ребенка направили в МВД повторный запрос с просьбой сообщить результаты проверки по данному рапорту, рассказал RT представитель семьи Шимко Валерий Зубов. По его словам, запрос официально был передан начальнику отдела УВД Железнодорожного 28 августа. «Запрос повторный, поэтому на ответ у них есть три дня, — пояснил он. — Членов семьи они за это время не допрашивали, а только соседей, руководителей детских учреждений, медиков», — сказал Зубов. Он также указал, что на основании этого рапорта после суда над водителем автомобиля, сбившего ребенка, родителей могут привлечь к ответственности.

ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Медицинская экспертиза установила, что в крови мальчика находилось 2,7 промилле алкоголя, на основании чего уголовное дело против сбившей мальчика Ольги Алисовой было закрыто. Родители мальчика сообщали РБК, что уголовное дело по факту гибели ребенка не возбуждалось более месяца, часть доказательств — в том числе видеозаписи камер наблюдения — были уничтожены, а результаты экспертизы его крови подменили.

На основании жалоб родителей мальчика в середине июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», в рамках которого будет дана правовая оценка действиям медэкспертов, которые обнаружили алкоголь в крови мальчика.

По данным RT, начальнику полиции Железнодорожного рапорт был направлен 15 июня — в это же время следователи СК завели уголовное дело о халатности экспертов, выявивших в крови Шимко смертельную для малыша дозу этилового спирта — о возбуждении дела СК сообщил 16 июня. Была ли проведена следственная проверка, и какие решения были приняты, в пресс-службе МВД Московской области оперативно ответить RT не смогли.

Ольга Алисова, которая сидела за рулем сбившего ребенка автомобиля, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Первоначально в качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде, однако потом заменили ее на домашний арест. Алисова будет находиться под домашним арестом до 15 сентября.