СМИ сообщили о предъявлении СБУ обвинения Олегу Дерипаске

По данным издания «Украинские новини», российский миллиардер оказался среди девяти человек, обвиняемых Киевом в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината

Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В числе девяти человек, которых Служба безопасности Украины (СБУ) накануне обвинила в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), оказался и президент ранее контролировавшего завод «Русал» Олег Дерипаска, сообщают «Украинские новини» со ссылкой на​​​ информированный источник.

По данным издания, СБУ также сообщила о подозрении начальнику коммерческого отдела дирекции по новым проектам «Русала» Вадиму Кравченко, а также директору ЗАлКа Ивану Лищуку, члену набсовета комбината Александре Ристик-Суркунис, основателю компаний «Евромаш» и «Днепроинмет» Владимиру Сирко и другим.

В сообщении СБУ девять человек, обвиняемых в уничтожении комплекса ЗАлК, названы международной преступной группировкой, в состав которой вошли представители «Русала», члены бывшего руководства комбината, украинские бизнесмены и иностранные граждане, в том числе трое россиян.

В компании «Русал» РБК отказались подтвердить или опровергнуть то, что Дерипаска получил сообщение СБУ о предъявлении ему обвинений. Собеседник РБК пояснил, что действия СБУ компания уже прокомментировала.

«Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный «Русалом» против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — заявил представитель «Русала» во вторник, 29 августа.

«Русал» стал собственником ЗАлКа в 2007 году. В следующие несколько лет комбинат прекратил выпускать первичный алюминий, а затем и катанку из привозного российского сырья. В 2015 году контрольный пакет акций ЗАлКа был изъят у «Русала» и перешел в собственность Фонда государственного имущества Украины.

В октябре 2016 года подконтрольные «Русалу» компании подали заявление о рассмотрении дела против Украины в арбитраже под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID, штаб-квартира находится в Вашингтоне).