Гособвинитель запросил 2,5 и 3 года для участников «Шалтая-Болтая»

Прокурор запросил три и 2,5 года колонии-поселения для предполагаемых хакеров из группы «Шалтай-Болтай». Они обвиняются во взломе и торговле перепиской высокопоставленных чиновников

Александр Филинов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Гособвинение запросило для членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Александра Филинова и Константина Теплякова 2,5 и три года колонии-поселения соответственно. Об этом представитель прокуратуры сообщил в ходе прений сторон в Мосгорсуде, рассказала адвокат Теплякова Анастасия Саморукова. Судья Олег Музыченко слушает дело в закрытом режиме.



Предполагаемым участникам группы «Шалтай-Болтай» вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Хакеры взламывали переписку высокопоставленных чиновников и медийных лиц, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, вице-премьера Аркадия Дворковича, замначальника управления внутренней политики президента Тимура Прокопенко, гендиректора News Media Арама Габрелянова. Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.

Содержимое их почты хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу. При этом, как признался в дальнейшем следствию лидер группы Владимир Аникеев, переписка частично фальсифицировалась. То, что хакеры «видоизменяли» переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении Филинова и Теплякова, уточнял РБК источник, знакомый с их делом. ФСБ намерено опросить тех, кто выкупал у членов группы ворованную переписку, добавляли два собеседника РБК.



Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четверо фигурантов. Лидер группы Аникеев уже осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, являющиеся гостайной. Еще один член группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом.



В конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище. А в июле «Интерфакс» узнал, что в деле появился и шестой фигурант — он тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.