МВД подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов

Разработанный ведомством документ предусматривает введение запрета привлекать иностранцев к работе без заключения трудового договора. За нарушение запрета работодатель может быть оштрафован, а иностранец еще и выдворен из страны

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

МВД России подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предложив дополнить его нормами, запрещающими привлекать въехавших в Россию иностранцев к работе без заключения с ними трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ.

В соответствии с проектом документа нарушение этого запрета должно наказываться наложением на физических лиц штрафа в размере до 5 тыс. руб. На должностных лиц за то же нарушение может быть наложен штраф в размере до 50 тыс. руб. Что касается компаний, то они могут быть наказаны не только штрафом (до 800 тыс. руб.), но и приостановкой работы на срок до трех месяцев.

Схожим образом предлагается наказывать и тех, кто привлек к работе иностранцев и лиц без гражданства, не заявивших о своем намерении искать в России работу в момент въезда на территорию страны.

Поправка в другую статью предусматривает введение штрафов (до 5 тыс. руб.) для самих иностранцев, вышедших на работу без заключения трудового договора или договора подряда. Дополнительным наказанием для нарушителей при этом может стать административное выдворение за пределы России.

Необходимость принятия нового закона в МВД объясняют потребностью в совершенствовании контроля за выполнением положений Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В настоящее время гражданам входящих в ЕАЭС стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) не требуется получать специальные разрешения на то, чтобы работать на территории России, однако для длительного пребывания в стране все-таки необходимо наличие трудового договора.

«Государство должно четко понимать, с какими целями иностранные граждане и лица без гражданства прибывают в Российскую Федерацию и какую деятельность они фактически осуществляют на ее территории», — подчеркивается в комментарии МВД.

Разработчики законопроекта особо отмечают, что отсутствие действенного механизма контроля за соблюдением сроков пребывания в России иностранцами, которым для работы не нужно разрешений, приводит к «их бесконтрольному и беспрерывному нахождению на территории Российской Федерации, что может негативно отразиться на миграционной и криминогенной ситуации в стране».

Еще одной проблемой названо то, что бесконтрольное привлечения к работе иностранцев приводит к сбору неверных статистических данных о количестве трудящихся мигрантов и лишает власти возможности объективно прогнозировать миграционную ситуацию.

«Условия, при которых данная проблема может быть решена без вмешательства со стороны государства, в настоящее время отсутствуют», — говорится в документе.