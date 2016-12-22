Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб.
Общество, 13:44
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Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб.
Стартовая цена заявки на возведение домика для лебедей в парке Горького в Москве превысила 4 млн руб. Извещение о конкурсе размещено на сайте госзакупок, прием заявок на строительство домика происходит до 22 сентября
Администрация московского парка Горького решила построить домик для лебедей, стоимость которого превышает 4 млн руб.
Извещение о конкурсе на возведение домика размещено на портале госзакупок, стартовая цена этого лота составила 4 248 537,15 руб.
«Выполнение работ по устройству домика для лебедей на Малом Голицынском пруду государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького» по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, вл. 9», — говорится в заявке.
Итоги конкурса будут подведены 20 октября, окончание приема заявок — 22 сентября.
РБК направил запрос в администрацию парка Горького.
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